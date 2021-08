Bella Sicilia aggiunge un nuovo successo ai tanti già ottenuti in questi anni e si conferma rotocalco ricco di contenuti e per questo molto seguito e di successo.

Stavolta il record di visualizzazioni arriva da un video girato a Cefalù durante la manifestazione chiamata “ntinna a mari” Il video ad oggi rasenta i trenta milioni di visualizzazioni con un trend di crescita in aumento di ora in ora, oltre 38mila le condivisioni, circa 220mila like e più di 12mila commenti. A girare il video è stato Adriano Monachino apprezzato videomaker di Bella Sicilia e OndaTV.

Nel video viene raccontata minuziosamente “la ‘ntinna a mari”, (antenna a mare) un gioco tradizionale, che si svolge a Cefalù, durante il mese di agosto, nell’ultimo giorno dei festeggiamenti della festa del Santissimo Salvatore Patrono della Città.

Un lungo tronco, probabilmente l’albero dismesso si una barca, unto di sapone naturale e grasso, viene sospeso quasi orizzontalmente sulle acque prospicienti il molo nell’affascinante scenario del borgo marinaro. Lo scopo della gara consiste nel cercare di raggiungere una bandiera posta all’estremità, appunto, la ‘ntinna senza cadere in acqua. Il palo reso scivoloso dal grasso, amplifica la difficoltà di reggersi in equilibrio così i partecipanti sono costretti ad innumerevoli tentativi e conseguenti tuffi in acqua, prima di riuscire a raggiungere la bandiera.

Naturalmente nel video anche affascinanti vedute del suggestivo borgo marinaro di Cefalù e le interviste ad alcuni protagonisti compreso il Sindaco Rosario Lapunzina il quale informato di tanto successo ha manifestato vivissima gioia e parole di congratulazioni e apprezzamento per il team di Bella Sicilia.

Cefalù fa parte del Circuito Turistico Regionale “Bella Sicilia” iniziativa che riunisce in rete circa trenta comuni di diverse provincie siciliane suddivisi in otto itinerari.

In ognuno di questi comuni viene realizzato un documentario televisivo che racconta, arte, peculiarità, tradizioni ed enogastronomia.

In casa “Bella Sicilia” quindi si brinda al successo ma sempre con i piedi per terra e pronti a nuove avvincenti sfide. I documentari spesso sono condotti dal coordinatore del circuito Michele Isgrò e filmati proprio dal protagonista del video da record Adriano Monachino. Il Team Bella Sicilia si completa con il videomaker Fabrizio Naro e Valentina Crimaldi Presidente di Vivo in Sicilia e giornalista enogastronomica. Ovvia soddisfazione per il Dott. Daniele Araca Direttore del Gruppo Comunicare 24 ed editore di Bella Sicilia.

Com. Stam.