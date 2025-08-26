Belmonte Mezzagno, controllo straordinario del territorio. 7 persone denunciate alla Autorità Giudiziaria

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e al rispetto del codice della strada nel territorio di Belmonte Mezzagno.

I militari dell’Arma, con il supporto di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica, hanno effettuato diverse verifiche sui contatori, denunciando all’Autorità Giudiziaria cinque proprietari di diverse abitazioni ove è stata rilevata la presenza di allacci abusivi, creati ad hoc per sottrarre fraudolentemente l’energia elettrica alla rete pubblica.

Nell’ambito del servizio, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di libertà un 51enne del luogo e una 36enne per non aver rispettato i provvedimenti di sequestro delle loro autovetture, affidate adesso in custodia a una ditta autorizzata.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.