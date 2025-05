Bene! nel weekend all’autodromo di Magione per Alberto Naska: tre podi in cinque gare

Secondo appuntamento Legends Car Italia: un out e due primi posti & Seconda data Lotus Cup Italia: un secondo ed un quarto posto per Alberto Naska

Il weekend di Magione di FX Racing è concentrato tutto nelle giornate di sabato e domenica: le prove libere del sabato evidenziano gli ottimi tempi dei protagonisti del Mugello: in Lotus Cup Italia Naska e Abbati e sulle Legends Car Naska e Bollini. Le qualifiche della Lotus Cup alle ore 14.55 portano alla sfida per la super-pole: Abbati, Naska, De Virgilio, Parretta, Schiavone e Schileo. La griglia di gara 1 della Lotus Cup Italia risulta Abbati, Naska, De Virgilio, Schileo, Parretta e Schiavone. Il trofeo Legends Car Italia con i suoi 39 iscritti divide le qualifiche a seconda dei tempi delle prove libere 3 in gruppo A e B. Alberto guida il gruppo A ed al termine delle qualifiche l’ordine è il seguente: Naska, Bollini, Locatelli, Premi e Bonci. Nel tardo pomeriggio di sabato 10 si schierano in griglia le Legends Car del gruppo A per la Race 1: Alberto parte bene e protegge l’interno da Alessandro Bollini subito aggressivo. Si delinea il quartetto di testa: Naska, Bollini, Locatelli e Bonci. La lotta tra i primi due è serrata: al quinto giro alla staccata del Monte Sperello Bollini passa, ma Naska non lo lascia scappare ed è subito aggressivo. L’attacco è nel giro successivo più o meno nello stesso punto: Naska esce, Bollini allarga e lo porta all’esterno, c’è il contatto ed Alberto finisce contro il guardrail alla curva dei “vecchi box”. Per fortuna solo danni all’auto, Naska sta bene, ma gara finita per lui. Il podio è Bollini, Locatelli e Bonci.

Domenica 11 maggio si apre col sole e temperature decisamente primaverili nel circuito umbro: gara 1 di Lotus Cup Italia si schiera in pista intorno alle 9.30. Abbati, Naska, De Virgilio e Schileo occupano le prime due file. Si spengono i semafori e via: Abbati parte molto bene, De Virgilio subito aggressivo ha la meglio su Alberto, partito cauto, e anche Parretta alle sue spalle non si trattiene. Ma Naska fa registrare il giro veloce e si butta nella battaglia per la seconda piazza con De Virgilio: intanto Abbati allunga. Naska scalpita dietro a De Virgilio: all’uscita di curva 1, in scia sul traguardo, ma Giuseppe difende bene. Alberto cerca il varco in una pista dove è difficile sorpassare; quindi, pressa per cercare l’errore e non appena viene accennata un’insicurezza sul tornantino, Naska passa De Virgilio al curvone in un punto in cui tutto è molto difficile. Bravura di Alberto e correttezza di Giuseppe: sotto la bandiera a scacchi passano per primi Abbati, Naska e De Virgilio.

Race 2 trofeo Legends Car Italia lo schieramento che considera i tempi di gara 1 è per le prime due file: Bollini, Naska, Locatelli e Bonci. ACME Racing team ha lavorato egregiamente per riportare in pista al meglio la #54 e dopo la partenza lanciata, si nota subito l’ottimo stato della Legends di Naska. La lotta tra Alessandro e Alberto inizia subito e Simone terzo non vuole comunque essere escluso. Naska sfrutta la scia di Bollini e passa in staccata, pulito, prima del curvone. Conquistato il primo posto allunga e segna il miglior giro: è il più veloce in pista e chiude una gara molto ben gestita sul gradino più alto del podio, secondo Bollini e terzo Bonci. Un ringraziamento ed un plauso speciale per ACME Racing team che ha restituito una vettura al pilota competitiva come nelle prove libere.

Heroes Valley, PB Racing e tutti gli spettatori sono pronti per la Grid Walk di gara 2 della Lotus Cup Italia: griglia invertita per i primi otto di gara uno, quindi in prima fila Targon e Copetti ed in quarta fila Naska e Abbati. Partenza regolare: Alberto è subito in lotta con De Virgilio e Abbati. La situazione è Targon, Copetti, Parretta, De Virgilio, Abbati partito benissimo e Naska: i duelli sono per la seconda e la quarta piazza. La corsa è molto movimentata ed è proprio un piacere vederla: De Virgilio passa Copetti, e Abbati pure, mentre Naska non riesce ma “soffia sul collo” della #57. De Virgilo attacca Targon e Abbati ne approfitta e li passa entrambe, prendendo la testa della corsa; mentre Naska supera Copetti. Nuovamente il trio Abbati, De Virgilio e Naska in testa e di nuovo lotta serrata tra Alberto e Giuseppe: questa volta sbaglia Alberto, andando sull’erba e scivolando in sesta posizione, peccato. La #54 non cede, purtroppo la fine della corsa incombe nonostante sia la più veloce. Il traguardo vede primo Abbati, seguito da De Virgilio e Copetti; Naska quarto per i 10secondi di penalità di Targon e Schiavone per “Jump Start”.

Non è finita! Pronti per gara 3 del trofeo Legends Car Italia: il cielo si rabbuia ed il circuito si prepara al temporale incombente. La classifica dei tempi di gara 2 schiera in prima fila Naska, Bonci seguiti da Betti e Bollini. Purtroppo, l’auto di Bonci non parte per il giro di schieramento e lascia spazio davanti a Bollini. Partenza lanciata, ottimo spunto di Alberto che rimane primo ed inizia a allungare per gestire al meglio la gara. Bollini tiene il passo e all’inizio non lo lascia scappare, ma Alberto vola. Anzi, i primi due volano: dal terzo incrementano un distacco che a fine gara arriva a sei secondi! Naska gestisce la testa della corsa, Bollini insegue e tutta la bagarre si scatena alle loro spalle: l’ordine sotto la bandiera a scacchi è Naska, Bollini, Locatelli. Grande spettacolo ed emozioni sono stati presenti tutto il giorno; classifiche tutte rimescolate: Heroes Valley guarda a Varano De’ Melegari il 31 maggio e 1 giugno per la terza data Lotus Cup Italia e Legends Car Italia.

