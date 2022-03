Benefit Concert6,Petrotto: un Concerto solidale​ per l’Ucraina e non solo

Si svolgerà il prossimo 10​ Marzo alle ore 21.15​ l’evento “Benefit Concert6” : presso la chiesa SS

Pietro e Paolo Apostoli. Dopo il Sold​ out delle 5 edizioni

Sesto appuntamento con la solidarietà , grande musica, uno spettacolo travolgente. si esibirà il violinista e cantante Salvatore Petrotto, Professore dell’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo e​ i musicisti della​ Bachstring Orchestra, realtà musicale fondata dallo stesso e diretta dal Maestro​ Michele La Cagnina insieme​ al pianista​ Guglielmo Grimaldi​ e i​ Live Singer Academy.

Il repertorio in programma è molto variegato, si spazierà dal classico al jazz dallo swing al tango .La direzione artistica e​ musicale della serata sarà a cura del Prof.​​ Petrotto.

Per l’occasione sentiremo in anteprima mondiale​ il primo singolo di Petrotto e Di Rosalia insieme ai tangheri Francesco Grado è Isabella Programma

” Milonga del cielo” in uscita a Pasqua su Amazon music e Spotify​

musica composta dal M. A. Di Rosalia , testo​ di Serena Visconti:

“Ho scritto questo brano pensando all’amore alla sua essenza, nel suo senso più generico, infatti volutamente non non ho usato i pronomi perché l’amore è uno ma ha diverse forme,​ questo brano parla dell’amore eterosessuale, dell’amore omosessuale, dell’amore di un genitore verso il proprio figlio o figlia e viceversa, dell’amore che esiste anche nelle profonde amicizie. È la descrizione dei sentimenti che ognuno di noi prova, è la descrizione dell’immagine stessa dell’amore e della sua esaltazione.

Petrotto: “È un pezzo che dimostra che la musica è sempre al centro di tutto,Il brano è​ la personificazione della nostra libertà, creatività. è un pezzo da ascoltare ad occhi chiusi e mente aperta. Aprite la mente per amare”

Durante la serata Petrotto si esibirà in trio con i violinisti Angelo Cumbo e Iusi Gabriella nell’ composizione in prima assoluta di Joachim Johow ” 9 Febrary” inoltre si​ esibiranno il chitarrista Ignazio Terrasi​ ,Vittorio​ Pizzurro​ che ha arrangiato due brani ‘Rise Like a Phoenix’, e Maybe This Time , La danzatrice orientale Claudia Piraino in arte Farida e la sassofonista​ Carla Restivo.

Un’unione di artisti per lanciare un messaggio di pace,di speranza e contro ogni forma di bullismo e razzismo .

Sarà un​ concerto per ricordare tutte le vittime dell’ Ucraina e dare​ aiuto portando dei beni di prima necessità al Centro di raccolta​ AIUTO umanitario per l’Ucraina “Associazione​ ​ Siciliana Medullolesi Spinali​ ​ ASMS​ “​ ​ inoltre è possibile fare un’offerta a​ favore di oltre 80 famiglie indigenti presso la chiesa SS. Pietro e Paolo Apostoli ,presenta Maria Rosa Caldarella.

. Ingresso libero

