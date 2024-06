Benelli con Federmoto al Rally FIM 2024 Un nuovo mototurismo per valorizzare il territorio

Benelli, storica casa motociclistica italiana, continua a confrontarsi con la community di appassionati delle due ruote. In collaborazione con Federmoto, parteciperà infatti al prestigioso Rally FIM 2024, l’evento annuale organizzato quest’anno proprio dalla Federazione Motociclistica Italiana per conto della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM).

Questo noto raduno si distingue quale uno degli appuntamenti più importanti del calendario mototuristico globale, richiamando ogni anno migliaia di rider da oltre 30 Paesi.

L’edizione 2024, in programma dal 26 al 28 giugno, sarà ospitata dall’Italia, a Chianciano Terme, in provincia di Siena, e punta a celebrare un mototurismo sempre più sostenibile. Il Ministero del Turismo patrocinerà, infatti, l’iniziativa e saranno diverse le attività in programma incentrate sul tema della valorizzazione della cultura e dei passaggi italiani: suggestive escursioni e parate lungo i colli umbro-toscani, da Assisi a Castiglione del Lago, fino a Città della Pieve, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica fra arte, paesaggi mozzafiato e spirito motociclistico.

La presenza di Benelli al Rally FIM rappresenta non solo un’opportunità per celebrare la cultura del viaggio e dell’esplorazione su due ruote, ma anche un momento significativo per conoscere il valore di marchi italiani storici come Benelli. I modelli della casa di Pesaro saranno difatti protagonisti, offrendo agli appassionati la possibilità di cogliere da vicino le rispettive caratteristiche tecniche e prestazionali.

“Questo evento incarna i valori di avventura, scoperta e amicizia che sono alla base della nostra filosofia” – afferma Roberto Vitali, Responsabile Marketing e Commerciale Europa di Benelli Q.J. ” Siamo entusiasti di poter condividere con gli amanti delle due ruote di tutto il mondo la nostra passione per le moto e il nostro impegno per un mototurismo a misura d’uomo e accessibile a tutti.”



Federmoto, da sempre impegnata nella promozione del motociclismo a livello nazionale e internazionale, supporta con entusiasmo la partecipazione di Benelli al Rally FIM. Questo evento rappresenta un’occasione unica per sottolineare l’importanza del turismo motociclistico come strumento di valorizzazione del territorio e di crescita turistica, culturale e sociale.

“Condividere con Benelli un evento come il Rally FIM è un’ulteriore opportunità per diffondere i valori di un mototurismo sostenibile e all’insegna della passione”, dichiara Rocco Lopardo, Vice Presidente e Coordinatore Commissione Turistica FMI –. Siamo certi che i motociclisti di tutta Europa e non solo potranno vivere pienamente il nostro territorio e scoprire le bellezze della Toscana e della Valdichiana”

In occasione del Rally FIM, Metzeler sarà presente con un proprio service assistenza e offrirà ai partecipanti una selezione di pneumatici per moto Adventure, Maxi Enduro e Sport Tourer, oltre a gadget esclusivi ed utili per i viaggi. La collaborazione tra la Commissione Turistica FMI e Metzeler vuole agevolare in maniera concreta le migliaia di appassionati che raggiungeranno questi grandi eventi dopo aver percorso centinaia di chilometri in sella alle loro moto.

Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI e Coordinatore Commissione Turistica

“Siamo felici di collaborare con Metzeler, un’azienda molto attenta alle esigenze dei mototuristi e che ha dimostrato entusiasmo verso le nostre attività. L’unione di intenti tra la FMI e la Casa costruttrice di pneumatici in occasione di tre grandi eventi come il Rally FIM, la Festa Bikers Nazionale e il Trofeo delle Regioni Mototurismo sarà sicuramente utile e funzionale a tutti i nostri Tesserati e ai motociclisti che arriveranno in moto a queste manifestazioni”.

“Siamo onorati di essere partner della Commissione Turismo e Tempo Libero FMI, crediamo fortemente nello sviluppo del turismo su 2 ruote supportando i motociclisti con una grande varietà e ampiezza di gamma”, dichiarano i rappresentanti di Metzeler. La nostra gamma, in continuo aggiornamento, è in grado di soddisfare ogni esigenza del motociclista garantendo standard di sicurezza molto elevati in qualsiasi condizione”.

Com. Stam. FIM