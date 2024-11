Benji e Fede ospiti di Alessandro Cattelan a “STASERA C’È CATTELAN – SUPERNOVA”

Benjamin Mascolo “Il successo da giovani accelera tutto e io non ho retto” “Quando hai successo così giovane, è come se il tempo fosse accelerato, succedono cose più in fretta, entri nel mondo degli adulti più in fretta, e io non sono stato in grado di reggere certe pressioni, certe responsabilità”.

Così Benjamin Mascolo si racconta ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, ospite insieme al suo collega e amico Federico Rossi, “Noi ci siamo conosciuti, siamo esplosi come artisti quando non si era ancora formata la nostra identità di esseri umani. – prosegue Benji – A vent’anni non hai molto chiaro chi sei” e nel parlare del loro periodo di stop del progetto in duo Benji & Fede dice: “Il tempo divisi ci è servito a capire chi siamo, l’uno senza l’altro. E in quegli anni, per scoprire anche chi ero, ho fatto una marea di cose che mi hanno fatto molto male, mentalmente e fisicamente, ma che comunque io metto tutte dentro il pacchetto delle esperienze e mi hanno portato dove sono oggi.”

Federico Rossi sul bacio alla fan “Mi hanno messo alla gogna ma era una mia amica”

È l’occasione dell’intervista all’interno del podcast di Alessandro Cattelan “Stasera c’è Cattelan – Supernova” in cui Federico Rossi torna sull’episodio del bacio dato ad una fan durante un concerto l’estate scorsa “Era una serata in cui ero parecchio concitato. – racconta Rossi, ora riunito insieme a Benjamin Mascolo nel duo Benji & Fede – “Avevo un’amica che mi era venuta a vedere in prima fila a Rimini. A una certa vado giù, la vedo lì e sai io nel mezzo della performance.. le vado a cantare la canzone e a un certo punto mi parte, un bacio appassionato… Poi quando sono rientrato nel dietro le quinte, mi guardavano come a dire ‘oddio! ma cosa hai fatto?’”

Un gesto che nell’estate 2024 ha fatto discutere sui media e nell’opinione pubblica: “Poi in realtà a me in quel momento non mi sembrava di aver fatto qualcosa di così estremo, però in Italia capisco che sia ancora un po’… Mi hanno messo un po’ alla gogna i media in quel momento” – prosegue il cantante che aggiunge – “ Non sapevano che era una mia amica, ma a prescindere da quello non è stata vista bene questa cosa.”

Benji e Fede, “Riuniti grazie a un podcast”

Chi ha fatto il primo passo nel riavvicinamento di Benjamin Mascolo e Federico, ora riuniti nel duo musicale Benji e Fede? “Mia madre mi ha mandato un messaggio e mi dice ‘c’è Benjamin che ha fatto un podcast, parla anche di te. Se ti capita guardalo.’” racconta Federico Rossi nel podcast Supernova.

“Tu ci eri rimasto male?” chiede il conduttore Alessandro Cattelan “Stavo facendo la mia strada – afferma Fede – non ci stavo semplicemente pensando”

“Però quando ho visto il podcast mi è parso molto protettivo rispetto a tutto quello che c’era stato tra di noi, – prosegue Federico Rossi a “Stasera c’è Cattelan – Supernova” – cosa che io non dico avessi rinnegato però comunque tendevo a ricordare con meno protezione, forse anche un po’ per tutelarmi. E vedere lui invece che ne parlava con così tanta chiarezza, con così tanto rispetto, mi ha fatto scattare un amore per il nostro punto di partenza, il mio punto di partenza. E Fede aggiunge: “Quindi da lì mi sono sentito di scrivergli e di dirgli ‘guarda mi è piaciuto veramente tanto come hai parlato di noi nel podcast, ti vedo anche più ‘in bolla’, mi fa piacere, quindi complimenti’. Poi lui mi ha chiesto se fossi a Modena e io in quel momento ero veramente lì e un paio di giorni dopo ci siamo beccati a cena”

Tutto come prima? “Non è stato chiaramente come se non fosse passato del tempo.. però comunque abbiamo percepito subito un’affinità” concordano entrambi e Benjamin Mascolo, in arte Benji, aggiunge “Certe cose non le puoi cancellare”.

Benjamin Mascolo “Ho investito i miei soldi in salute. Il mental coach mi migliora come artista”

Nella nuova fase di vita personale e professionale di Benjamin Mascolo, metà del duo Benji e Fede, c’è anche un mental coach, come racconta ai microfoni di “Stasera C’è Cattelan – Supernova” “Facciamo una seduta ogni due settimane, ed è molto interessante. – racconta Mascolo ospite del podcast di Alessandro Cattelan – io nel mio processo di cercare di trovare un equilibrio mi sono affidato anche a persone esperte. Ho la fortuna e il lusso di essere in una posizione economica che ti permette di farti aiutare. C’è questa frase che in parte capisco che è ‘la salute è una cosa per ricchi’ e non dovrebbe essere così. Io ho la fortuna che i soldi che ho li investo nel nutrizionista, medico, tutte cose che dovrebbero essere per tutti e sempre. E tra le varie cose su cui ho investito c’è un mental coach.”

“Io sono anche andato da una psicologa – prosegue Mascolo – che mi ha aiutato molto in un periodo importante. A un certo punto, mi ha detto ‘sei in grado di camminare sulle tue gambe, non hai più bisogno di me’ e io ‘no ti prego voglio continuare!’”

Un cambio di approccio terapeutico quello raccontato da Benjamin Mascolo a Supernova “Il mio mental coach fa questo esempio, che non ti so dire quanto sia giusto o sbagliato, ma lui dice: ‘se tu cadi in un pozzo, tu non vorresti che io venissi da te e ti dicessi perché sei caduto nel pozzo? Raccontami cosa è successo… E nel frattempo tu sei ancora nel pozzo, e continui a raccontarmi cosa è successo, come ci sei caduto’. Lui invece dice: ‘io prima ti tiro fuori dal pozzo, poi dopo non mi interessa neanche come ci sei caduto, faccio in modo che tu non ci ricada più’.

“È un approccio più performativo, molto usato anche dagli atleti. E io vedo la mia vita da artista in parte anche da atleta – spiega Mascolo – Nel mio lavoro io devo essere fisicamente e mentalmente performante il più possibile. E quindi il mental coach ti aiuta con vari esercizi a performare al massimo.”

“Io potrei essere un mental coach secondo me” riflette con ironia Cattelan, subito stroncato dagli autori di Supernova, fuoricampo “Zero!”.

