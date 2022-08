Bentornato “CANTAMARE”

Palermo – Com’è noto la 42ª edizione del “Cantamare”, notissima rassegna canora di successo, saltata a causa delle restrizioni sanitarie provocate dalla pandemia Covid, adesso si farà.

Già da alcuni mesi, infatti, la… macchina organizzativa è al lavoro per mettere in scena una nuova edizione dell’attesissimo evento, ideato da Gianni Contino nel 1978 ed oggi direttore artistico e re­gi­sta, ben coa­diu­va­to dal­la mo­glie Anna Vinci, titolare del marchio “Can­ta­ma­re”. A presentare la manifestazione di quest’anno ritornerà la giovane attrice Chiara Torricelli insieme al dj Sasà Taibi. Oltre ai concorrenti che gareggeranno, la serata sarà rallegrata dalla presenza di molti illustri artisti, tra i quali il cantautore Salvo Maltese e la cantante Noemi Di Stefano, in arte Anya, vincitrice del 40° Cantamare. Dopo l’esibizione dei concorrenti, un’imparziale giuria consegnerà al vincitore un biglietto di a/r offerto dalla “Tecnocasa-Area Sicilia”, per New York, dove si esibirà, come ospite, al “Festival of Song USA”, organizzato e diretto da Maria Romania e gemellato col “Cantamare”. Questa 42ª edizione sarà presentata con una conferenza stampa che si terrà domenica 11 settembre alle ore 11:00, presso l’NH hotel (ex Jolly Hotel-Foro Italico I, n. 22-b). Lo spettacolo avrà luogo al Teatro Jolly di Via D.co Costantino, n. 52, alle ore 20:30.

Franco Verruso