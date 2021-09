“Tanti auguri di buon compleanno al Presidente Berlusconi, un uomo che ha fatto la storia di questo Paese. Un guerriero vero, che ha raccolto sfide inimmaginabili e raggiunto mille traguardi.

Una forza gentile, che ha combattuto sempre per la libertà e per la democrazia, contro l’odio e il rancore. Buono e non buonista, rivoluzionario, empatico, anticonformista. Dai successi imprenditoriali alla discesa in campo nel ‘94, che ha impedito la presa del potere da parte di un partito illiberale che aveva cambiato nome ma non ideologia, dal suo talento in politica estera, amico di America e Russia, di Israele e del mondo arabo, alla sua passione sportiva colma di meriti riconosciutigli in modo trasversale, Berlusconi ha contribuito a fare grande e unico il nostro Paese. Grazie Presidente: per l’energia, l’impegno, la passione, il sacrificio e l’abnegazione” Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

