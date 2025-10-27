“Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia” conferenza on line promossa da BCsicilia
Si terrà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 21, promossa dalla Delegazione di Roma di BCsicilia, la conferenza online “Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia”.
Dopo la presentazione Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Salvatore La Cavera, Architetto Phd, della Delegazione di Roma. Per ottenere il link per partecipare all’incontro:WhatsApp 346.8241076 – Email segreteria@bcsicilia.it.
L’incontro è una sorta di inaugurazione “virtuale” della nuova sede di Roma di BCsicilia che nasce con l’obiettivo di recuperare quel dialogo secolare tra la Sicilia e la capitale, nel segno della storia dell’arte e della memoria condivisa. Un nuovo punto di riferimento per celebrare l’incontro tra i vari poli della civiltà artistica italiana, e costruire nuovi ponti per valorizzare la memoria siciliana e inserirla pienamente nel tessuto culturale contemporaneo.
«È una grande fortuna per voi, o Roma, che Bernini viva: e una grande fortuna per Bernini che viva a Roma». Con queste parole, papa Urbano VIII Barberini celebrava il genio di Gian Lorenzo Bernini (1598–1680), protagonista assoluto del Barocco romano. Scultore, architetto, pittore e scenografo, Bernini trasformò Roma in un teatro della fede, dove arte e potere si fusero in una visione unitaria e dinamica.
La conferenza “Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia” indaga la diffusione del suo linguaggio oltre l’Urbe, mettendo in luce come la Sicilia seppe reinterpretarne la teatralità, la luce e il pathos in chiave mediterranea. Dalle architetture di Noto, Ispica, Bagheria e Palma di Montechiaro al prezioso bozzetto in terracotta del San Girolamo, oggi al Museo Civico “Baldassare Romano” di Termini Imerese – unica opera di Bernini in Sicilia – fino alla documentata ma perduta Santa Teresa d’Ávila di Modica, la conferenza ricostruisce un affascinante percorso di ricezione e trasformazione. Un viaggio tra Roma e la Sicilia, dal bronzo al bianco dello stucco, dal teatro urbano di Piazza San Pietro alle piazze barocche dell’isola, per raccontare come la lezione di Bernini seppe oltrepassare i confini, ispirando una nuova idea di spazio, luce e devozione.
In foto (BCsicilia) il San Girolamo del Bernini e il bozzetto di Termini Imerese (PA).
