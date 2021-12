Best in Sicily 2021 – XIII edizione Teatro Vittorio Emanuele II – Messina Tutti i premiati

Dodici premiati a Best in Sicily 2021, il riconoscimento dedicato alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità, organizzato dal giornale Cronache di Gusto.

Un premio per ognuna delle 12 categorie. Si è appena conclusa la cerimonia della tredicesima edizione di Best in Sicily, che si è svolta al Teatro Vittorio Emanuele II di Messina.





Ecco tutti i premiati Best in Sicily 2021





Miglior Produttore di Vino

Mario Paoluzi

I Custodi delle Vigne dell’Etna

Castiglione di Sicilia (Ct)



Migliore produttore di Formaggio

Luisa Costanzo

Randazzo (Ct)



Migliore Macellaio

Vito Di Benedetto

I Sapori

Castellammare del Golfo (Tp)





Miglior Birrificio Artigianale

Epica

Sinagra (Me)



Migliore Azienda Conserviera

Testa Conserve

Catania



Migliore Fornaio

Valeria Messina

Forno Biancuccia

Catania



Migliore Pastificio Artigianale

Feudo Mondello

Monreale (Pa)



Migliore Pizzeria

L’Orso

Messina



Migliore Trattoria

Osteria del Maiale Nero

Raccuja (Me)



Migliore Albergo

Unìco

Palermo



Miglior Ristorante

Votavota

Marina di Ragusa



Migliore Comune per l’Enogastronomia

Linguaglossa



Al premio per alcune delle 12 categorie si sono aggiunti i riconoscimenti di alcuni sponsor come Amara, Auroflex, Moak, Thalass. E sono stati anche nostri compagni di viaggio Unicredit, il consorzio Ricrea, Rosso Siculo, Lagardère, Italy Car Rent, Im*media, Zanussi, Fondazione Albatros, Corfil Carni, Priulla Print, Associazione Provinciale Cuochi Messina, Cavagrande, Tusibio e Plasticonf, e Contrade dell’Etna. Il tutto in collaborazione con Fizz Comunicazione, Royal Palace Hotel e Thalass.

E’ stata una serata ricca di presenze e di emozioni. Hanno presenziato alla cerimonia il Presidente della Regione Siciliana, Nuccio Musumeci e il vice presidente Gaetano Armao. “Lieto- ha detto Musumeci- di rendere onore e merito all’impegno di tanti imprenditori e artigiani impegnati con successo nel settore enogastronomico e dell’accoglienza. Abbiamo avuto finora la convinzione che il lavoro nella pubblica amministrazione fosse per i giovani una sorta di ammortizzatore sociale, delegittimando il lavoro manuale, creando solo un impoverimento generale. L’agroalimentare è una delle carte più importanti da giocare per fare impresa nella nostra regione. Sono qui stasera, perché nonostante le difficoltà, voglio dire grazie ai nostri imprenditori. Purtroppo i siciliani hanno spesso la tendenza ad essere individualisti, anche nel fare impresa, ma stiamo imparando a fare squadra. Stiamo lavorando sulla formazione per recuperare tanto tempo perduto. Dobbiamo tornare protagonisti nel Mediterraneo, perché è lì il nostro futuro. Investire sempre di più nella creazione di prodotti che donino emozioni”.

Com. Stam.