Bezzaz e Castoldi, “Ultima Generazione” con il cuore

Un gesto d’amore che attraversa le difficoltà quotidiane . Al Milano Film Festival non perderti la proiezione di “Ultima Generazione”, un corto che racconta la storia di Alì, un bambino che, stanco e dispiaciuto per le liti frequenti dei genitori su questioni finanziarie, decide di aiutarli comprando ciò di cui hanno bisogno al mercato del paese. Alì però è solo un bambino e non ha soldi: come riuscirà a tornare dal mercato con una borsa piena di belle cose?

Un racconto che tocca il cuore, costruendo un ponte tra la generosità e le difficoltà della vita, e ci ricorda la bellezza della solidarietà e dell’umanità, anche nelle circostanze più difficili.

Andrea Castoldi, sceneggiatore e regista

Nasce a Monza nel 1976. Frequenta la scuola di regia del maestro Marco Bellocchio e segue seminari di Marco Muller, Vincenzo Cerami, Daniela Caselli e Franco Battiato. Collabora con registi come Daniele Luchetti, Giulio Base, Alessandro D’Alatri. Il percorso artistico di Andrea Castoldi inizia sui set di numerosi spot pubblicitari. Nel 2000 diventa testimonial di 14 film per la campagna pubblicitaria TIM diretti da Giuseppe Tornatore, Daniele Luchetti e Carlo Sigon. Lo stesso anno Carlo Vanzina lo sceglie per il ruolo di co-protagonista nel film “Vacanze di Natale 2000.” Nel 2006 lavora come aiuto regia nel lungometraggio “Doppio” di Eric Alexander. Tra il 2005 e il 2006 scrive e dirige i cortometraggi “Te lo leggo in faccia” e “Zio c’è!”, vincitori di diversi premi in festival nazionali e internazionali. Nel 2012 gira il suo primo lungometraggio, “Ti si legge in faccia” , una commedia sociale che ha ottenuto un considerevole successo di pubblico nonostante la distribuzione autonoma. Nel 2017 esce nelle sale “Vista Mare”, suo secondo film indipendente.

Il film partecipa in concorso al David di Donatello. A settembre 2019 esce in sala “Non si puo’ morire ballando.” Nel 2022 il quarto lungometraggio, “Il Principe di Melchiorre Gioia.” Nel 2024 il corto “Ultima Generazione” con Rajae Bezzaz.

Castoldi è impegnato attualmente sul set del film “Vitamine” e “Una giornata maledetta buona.”

Rajae Bezzaz è un personaggio televisivo, attrice e conduttrice radiofonica. Nasce a Tripoli il 20 luglio 1989 in Libia da padre marocchino-amazigh (in lingua berbera “uomo libero”: con questo termine si indicano quelle popolazioni berbere che non sono state arabizzate e che costituiscono una vasta minoranza nel Maghreb) e da madre marocchina.

Dal 1998 si trasferisce in Italia. Frequenta a Bologna la scuola MusicArti di Gloria Bonaveri e ben presto sviluppa una meritata reputazione come attrice dal carattere versatile. Appare infatti in diverse serie Tv e Sit-Com, tra cui “S.P.A.” (Italia 2), per la regia di Gianfranco Nullo, e recita nel film campione di incassi “AmeriQua” di Marco Bellone, in “Maschi contro femmine” di Fausto Brizzi, e in “Diabolika” regia di Valter D’Errico. Più recente è invece il corto “Ultima generazione”, diretto nel 2024 da Andrea Castoldi. Nel frattempo si è cimentata anche in spettacoli teatrali e studi attoriali.

Presentatrice e conduttrice di eventi live di successo, nel 2015 viene selezionata come inviata a Striscia la Notizia. Le sue inchieste evidenziano da subito un marcato filo conduttore: il delicato equilibrio in Italia tra accoglienza e ospitalità degli immigrati e le differenze “intraculturali” tra l’Occidente e l’Islam. Ma il suo impegno non finisce qui; è anche speaker di successo in differenti radio nazionali, dove Rajae si fa portavoce delle donne e di tematiche come il loro ruolo nella società e l’importanza dell’integrazione nel tessuto sociale in cui si inseriscono.

Dal 2023 ogni sabato e domenica conduce “Fantastico Weekend” su R101, dalle 7 alle 10. E’ una professionista impegnata che si batte per raccontare le storie degli “invisibili”, di chi non ha ancora trovato un suo posto nel mondo ed è anche scrittrice, con il suo libro “L’araba felice – La vita svelata di una musulmana poco ortodossa” edito da Cairo (2021), racconta con ironia e sagacia, il suo personale punto di vista sull’essere una donna ai confini di due mondi e culture molto lontani. A maggio 2024 ottiene, dopo 25 anni di residenza nel Paese, la cittadinanza italiana.

Alla proiezione del cortometraggio, che ha già partecipato l’anno scorso a diversi festival, saranno presenti il regista Andrea Castoldi e la protagonista Rajae Bezzaz.

Info evento:

Martedi 3 giugno 2025 Orario: dalle 14.30 alle 15.00

Anteo Palazzo del Cinema, Sala President, Piazza XXV Aprile 8 (MI)

di Vittorio Esperia

Foto ufficio stampa