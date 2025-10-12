Bibi Bianca in 70 voglia di lei Al Fontarò di Palermo il 25 e 26 ottobe il nuovo spettacolo dell’attore e regista dedicato alla nostalgia di una Palermo che fu, in un mondo dove dominavano la musica inglese e i cantautori

Un viaggio nella Palermo degli anni Settanta, tra comitive, musica e luoghi di incontro che oggi sopravvivono solo nei ricordi. È questo il cuore di “70 voglia di lei”, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Bibi Bianca, in scena al Teatro Fontarò di Palermo il 25 ottobre alle 21,15 e il 26 ottobre alle 18,15.

La “lei” del titolo non è una donna, ma la Palermo degli anni Settanta. Una città profondamente diversa da quella odierna. Erano gli anni delle comitive al Baretto di Mondello e al cinema Fiamma, delle serate in spiaggia tra schitarrate, amori estivi e panini con la frittatina. Le giornate trascorrevano tra scuole occupate, feste in casa, birrerie considerate veri luoghi di culto, cinema e riserva di Capo Gallo per un po’ di intimità. Immancabile il pomeriggio con il quotidiano L’Ora appena acquistato.

A fare da colonna sonora, le voci e le note di artisti indimenticabili: The Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Lucio Battisti, Claudio Baglioni e molti altri.

Sul palco, insieme a Bibi Bianca, ci sarà anche la sua band, che accompagnerà lo spettacolo con l’esecuzione live di brani intramontabili, rendendo ancora più vivido questo salto nel passato.

I biglietti costano 12 euro e si possono prenotare telefonando al 347 061 8742.