Big Babol e The Spot insieme per il territorio:  sport, socialità e inclusione al centro

Roma – Sabato 10 maggio, presso lo skatepark di Ostia, si è tenuta l’inaugurazione della nuova partnership biennale tra Big Babol, iconico marchio di bubble gum di Perfetti Van Melle, e The Spot, il più grande skatepark d’Italia ed Europa, che da questo momento prende il nome di Big Babol The Spot Roma.

The Spot non è solo uno skatepark: è una storia lunga più di vent’anni, fatta di rigenerazione urbana, sport come motore sociale, cultura ed inclusione. Fondato nel 2003 da William Zanchelli e da un gruppo di amici con una visione condivisa, The Spot è oggi un punto di riferimento a livello internazionale per lo skateboarding e per gli sport rotellistici. Evento dopo evento – grazie all’impegno di volontari, atleti e operatori culturali – ha saputo trasformarsi in un vero punto fermo per centinaia di giovani di Ostia e di Roma: da un’ex area dismessa del litorale romano, ad uno spazio educativo e presidio sociale.

La collaborazione con Big Babol nasce proprio dalla sintonia con la mission e i valori fondanti del brand -libertà espressiva, energia, socialità e gioco- espressi nella campagna Play Big, e dall’obiettivo di rafforzare la presenza di Big Babol nel mondo dello sport outdoor, della cultura urbana e dei luoghi di aggregazione giovanile. La collaborazione si distingue per il suo legame con il territorio e per l’impatto sociale, puntando a rendere accessibili a tutti esperienze autentiche e coinvolgenti. Da oltre trent’anni icona pop per le nuove generazioni, il marchio conferma così il suo impegno nel sostenere progetti capaci di parlare il linguaggio dei giovani.

La giornata di sabato 10 maggio, che ha rappresentato l’avvio ufficiale di una collaborazione forte ed affiatata, è stata organizzata in concomitanza con altri due importanti appuntamenti: il Campionato Italiano di Skateboard e l’Italian Fingerboarding Championship.La community ha potuto vivere un’esperienza ad alto tasso adrenalinico: attività sia per il pubblico esperto che per i neofiti, talk informali con influencer, professionisti e crew, e la possibilità di vedere da vicino alcuni tra gli skater più forti della scena italiana – qualcuno anche in arrivo dall’estero, già in fase di warm-up per i mondiali.

E non è tutto: gli allenamenti, i contenuti live e i momenti esperienziali si sono tenuti sopra uno skatepark totalmente ripensato anche nel look grazie al collettivo Art Of Sool,che ha lasciato il segno con un nuovo intervento artistico murale, ispirato all’immaginario urbano e all’identità visiva di Big Babol. Colori accesi, personaggi in stile comics ed un’energia contagiosa hanno preso vita sui muri, con linee street che parlano la lingua di chi lo skate lo vive davvero. Una vera call to action visiva, che ha trasformato gli spazi aperti in un playground urbano ancora più riconoscibile.

La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando la sinergia tra le due realtà: una collaborazione fondata su valori comuni, che guarda al futuro con l’intento di creare uno spazio di gioco, confronto e ispirazione, accessibile a tutti. In un contesto in cui i giovani spesso faticano a trovare luoghi di espressione autentica, questa iniziativa vuole essere un messaggio forte: giocare è importante, e può diventare un atto creativo, un gesto di libertà, un modo per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Con Play Big, Big Babol invita tutti a far parte di una crew che non conosce limiti, che accoglie ogni sfumatura di personalità e che crede nel potere del divertimento come motore di cambiamento.

About Big Babol

Lanciato sul mercato italiano nel 1978, Big Babol è il marchio iconico di gomme da masticare del Gruppo Perfetti Van Melle in Italia, amato da bambini e ragazzi delle generazioni passate e presenti.

Perfetti Van Melle è un’azienda privata che produce e distribuisce caramelle e chewing gum in oltre 150 Paesi. Perfetti Van Melle è leader mondiale nel settore confectionery, grazie a marchi forti e riconosciuti a livello internazionale come Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol e Airheads. Nel 2022, il Gruppo Perfetti Van Melle ha registrato un fatturato netto di circa 3 miliardi di euro.

