Domenica 4 Luglio – ore 19:00 [apertura cancelli al pubblico ore 18:30] Ca’ la Ghironda, Modern Art Museum via L. da Vinci 19, Zola Predosa

Il concerto verrà trasmesso in diretta streaming Segui su Facebook la pagina CEMI Bologna Partecipazione aperta al pubblico solo tramite prenotazione Attenzione: i genitori dei ragazzi che suonano al concerto hanno già un posto prenotato, non devono pertanto prenotare il biglietto. Se la prenotazione va a buon fine arriva una mail di conferma. Il concerto si svolgerà all’aperto e rispettando rigorosamente tutte le norme di sicurezza previste.

Tre scuole unite – CEMI Bologna, CEMI Rimini e Fra le Quinte di Cento – per ricominciare a suonare insieme.

Dopo questo lungo anno di pandemia e restrizioni ritrovarsi attraverso la musica sarà una grande emozione!

Interverranno:

Giulia Degli Esposti, Assessore alla Cultura di Zola Predosa

Dott. Andrea Rizzoli, Presidente BCC Felsinea Credito Cooperativo

Un momento importante per omaggiare questi ragazzi che nonostante tutto sono ancora qui a suonare per noi, dandoci una grande speranza per il futuro, di cui abbiamo davvero bisogno.

Abbiamo un sogno: partire dalle scuole di musica e dalla cultura per ritrovarci dopo la pandemia.

Le Scuole devono essere luoghi aperti dove coltivare serenità e dialogo costruttivo tra generazioni, attraverso esperienze di educazione all’ascolto, aggregazione, amicizia ed espressione delle emozioni in contesti protetti.

Ascoltare musica, suonarla insieme, regalarla agli altri, suscitare emozioni: sono gesti tanto semplici quanto potenti e significativi.

Nell’anno passato la vita non è stata semplice: nervosismo, tensioni e un linguaggio da clima di guerra hanno spesso animato il dibattito pubblico e privato. Le relazioni sociali e la cura reciproca non sempre hanno avuto il necessario spazio. Vogliamo iniziare a sanare così le nostre piccole ferite, con uno spazio per stare insieme e per farci un regalo, perché la musica ha lo straordinario potere di poterlo essere: un regalo per chi suona e per chi ascolta allo stesso tempo.

Questa grande arte ci permette di scoprire le emozioni, indagarne le sfumature, esprimerle con potenza, sentirle in noi e connetterci con gli altri.

Chiediamo anche alle istituzioni di preservare questi spazi, come tutti gli spazi dove si fa e condivide la cultura, una cultura che può e deve essere svolta in sicurezza, come elemento centrale e non più trascurabile dello stare insieme.

La Big Orchestra eseguirà per Voi:

Estratti dalla Sinfonia 9 “dal nuovo mondo” di Dvorak

Spanish Dance dalla tradizione popolare

Danze Irlandesi 1 e 2 dalla raccolta Planxty o’ carolan

Medley Suzuki

Valse 2 dalla Suite per Orchestra di Varietà di Shostakovich

Carribean Conga di Amass

Finanziato dalla Regione Emilia Romagna

Col patrocinio di:

Regione Emilia Romagna

Comune di Zola Predosa

Città Metropolitana di Bologna

Sponsor:

BCC Felsinea Credito Cooperativo

Borsari Strumenti musicali

Assicurazioni Generali

ElioBiemme centro copigrafico

Clean & Green

Ca’ La Ghironda Modern Art Museum

Referente del Progetto Marianna Bovini

Direzione Artistica Alessio Alberghini

Direzione Didattica Rocco Barbano ed Edoardo Benucci

Design Serena Sollini

Organizzazione Cemi Bologna coop sociale

Com. Stam.