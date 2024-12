Bilancio di fine stagione per la Balletti Motorsport

Una stagione intensa sui campi di gara e nella factory di Nizza Monferrato si è conclusa per l’azienda dei fratelli Carmelo e Mario Balletti. Terzo titolo consecutivo per la Porsche 911 S di Palmieri e Zambiasi

Nizza Monferrato (AT) – Col mese di dicembre in si chiude l’annata sportiva anche per la Balletti Motorsport, che traccia il bilancio di un 2024 dove le soddisfazioni non sono mancate.

Presente prevalentemente nel settore dei rally storici sin dal Rally delle Vallate Aretine dello scorso marzo, primo round del Campionato Italiano della specialità, il team dei fratelli Carmelo e Mario Balletti ha seguito in Italia e all’estero le vetture portate in gara nell’arco di dieci mesi, collezionando dei risultati che anche nel 2024 ne hanno gratificato l’attività ultraventennale nel settore delle auto storiche.

Grazie alle prestazioni della Porsche 911 S di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi si è festeggiato il terzo titolo consecutivo nel 1° Raggruppamento del Tricolore, impreziosito dalla Coppa navigatori e, sempre nella massima Serie nazionale è arrivata la vittoria assoluta della Subaru Legacy al Valsugana Historic Rally per merito di Alessandro Taddei e Andrea Gaspari. La 4×4 nipponica si è poi messa in evidenza nel vittorioso Giro dei Monti Savonesi Storico con Filippo Gerini, collezionando anche dei buoni risultati al Valli Cuneesi con Giorgio Bernardi e a Piancavallo per mano di Alessandro Prosdocimo, come anche a Sanremo con Elio Cortese. Sugli scudi anche le Porsche 911 RS con le vittorie di Alessandro Bonafè al Rally Biancoazzurro di San Marino, a Salsomaggiore con Marco Superti e al Grappolo col primo centro assoluto per Giovanni Nucera. Di spessore anche il secondo assoluto di Alberto Salvini all’Elba con la nuova vettura portata all’esordio nell’annata da poco terminata. Degne di nota anche le due presenze ad inizio stagione per Sergio Galletti, distintosi ad Arezzo con la Porsche 911 RS e al Costa Smeralda alla sua “prima” al volante della Subaru. Elogi anche per Massimo Ferrari da poco approdato nel mondo dei rally storici con la Porsche 911 SC/RS con la quale si è giocato sino alla fine la vittoria del T.R.Z. della Prima Zona, dovendosi accontentare di una comunque onorevole posizione d’onore.

Durante la stagione la Balletti Motorsport ha anche seguito in gara la Porsche 911 RS di Claudio Zanon che colleziona tre arrivi su tre gare nel Triveneto, come anche la SC di Ruggero Brunori che ha timbrato l’unico cartellino stagionale alla prestigiosa e blasonata “Modena 100 ore”, e ancora la Subaru, che si fatta notare al San Martino di Castrozza con Maurizio Pioner. Nelle cronoscalate a far la parte del leone con diverse partecipazioni a gare titolate e non è stato Umberto Pizzato con la sua 911 RS, e in gara si è visto anche Massimo Perotto “una tantum” con la sua ex 911 RSR. Non sono, infine, mancate le presenze di Stefano Mundi su Porsche 911 RS alle gare del “Trofeo Storico” all’Autodromo di Magione e le immancabili trasferte in Corsica per assistere la Subaru Legacy affidata a Josè Murati.

I fratelli Carmelo e Mario Balletti, unitamente a tutto l’affiatato staff, colgono l’occasione per ringraziare collaboratori, sostenitori e tutti coloro i quali anche quest’anno hanno contribuito in qualsiasi maniera a coadiuvarne l’attività professionale e condividere le soddisfazioni sui campi di gara.

Ulteriori informazioni sull’attività dell’azienda al sito web www.ballettimotorsport.it

