Sony Music Latin, 5020 Records, The Orchard e le loro etichette affiliate dominano ai Billboard Latin Music Awards 2024.

La premiazione si terrà il 20 ottobre. Fuerza Regida, Marc Anthony, Prince Royce e Shakira si sono distinti tra i finalisti aggiudicandosi più nomination.

Tra i finalisti ci sono anche Aventura, Becky G, Camila, Camilo, Chayanne®, Eden Muñoz, Edgar Barrera, Enrique Iglesias, Kany Garcia, La Oreja de Van Gogh, Luis Figueroa, Maffio, Maluma, Marshmello, Natti Natasha, Oscar Maydon, Reik, Romeo Santos, Víctor Manuelle e Wisin & Yandel.Inoltre, Sony Music Latin guida le categorie delle etichette discografiche come candidata per diversi premi.

Ecco l’elenco completo degli artisti Sony Music finalisti ai Billboard Latin Music Awards 2024:

Artista dell’anno: Fuerza Regida

Debutto dell’anno: Oscar Maydon

Tour dell’anno: Aventura [Premium Latin Music/The Orchard]

Artista Crossover dell’anno: Marshmello

“Hot Latin Song”, collaborazione dell’anno: Fuerza Regida & Marshmello, “Harley Quinn”

“Hot Latin Songs” artista femminile dell’anno: Shakira

“Hot Latin Songs” artista, duo o gruppo dell’anno: Fuerza Regida, Julión Álvarez y Su Norteño Banda [Copar Music/The Orchard]

“Hot Latin Songs” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Etichetta Discografica dell’Anno, Latin Airplay: Sony Music Latin

“Top Latin Album” dell’anno: Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada

“Top Latin Albums” artista maschile dell’anno: Rauw Alejandro

“Top Latin Albums” artista femminile dell’anno: Becky G, Shakira

“Top Latin Albums” artista, duo o gruppo dell’anno: Aventura [Premium Latin Music/The Orchard], Fuerza Regida

“Top Latin Albums” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Artista solista “Latin Pop” dell’anno: Enrique Iglesias, Shakira

Artista, duo o gruppo “Latin Pop” dell’anno: Camila, La Oreja De Van Gogh, Reik

Canzone “Latin Pop” dell’anno: Reik, “Abril”

“Latin Pop Airplay” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Album “Latin Pop” dell’anno: Chayanne, Bailemos Otra Vez, Kany García, García [5020 RECORDS], Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran

“Latin Pop Albums” etichetta discografica dell’anno: Columbia, Sony Music Latin

Artista solista Tropical dell’anno: Luis Figueroa, Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos

Artista, duo o gruppo Tropical dell’anno: Aventura [Premium Latin Music/The Orchard], Monchy y Alexandra [J&N Records/The Orchard]

Canzone Tropical dell’anno: Luis Figueroa, “Bandido”; Marc Anthony, “Punta Cana”; Prince Royce & Gabito Ballesteros, “Cosas De La Peda”; Victor Manuelle feat. Frankie Ruiz, “Otra Noche Más”

“Tropical Airplay” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Album Tropical dell’anno: Aventura, Generation Next [Premium Latin Music/The Orchard]; Camilo, Cuatro

Marc Anthony, Muevense; Prince Royce, Llamada Perdida

“Tropical Albums” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin, The Orchard

Artista, duo o gruppo Regional Mexicano dell’anno: Fuerza Regida, Julión Álvarez y Su Norteño Banda [Copar Music/The Orchard]

“Regional Mexican Airplay” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin, Azteca Records/The Orchard

Album Regional Mexicano dell’anno: Fuerza Regida, Pa Las Baby’s y Belikeada

“Regional Mexican Albums” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Artista solista “Latin Rhythm” dell’anno: Rauw Alejandro

Artista, duo o gruppo “Latin Rhythm” dell’anno: Wisin & Yandel

Canzone “Latin Rhythm” dell’anno: Natti Natasha, “Ya No Te Extraño”, Venesti – “Umaye” [AP Music Publishing/The Orchard]

“Latin Rhythm Airplay” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Album “Latin Rhythm” dell’anno: Rauw Alejandro, Playa Saturno

“Latin Rhythm Albums” etichetta discografica dell’anno: Sony Music Latin

Compositore dell’anno: Edgar Barrera, JOP

Corporazione editoriale dell’anno: Sony Music Publishing

Produttore dell’anno: Edgar Barrera, JOP

Finalisti aggiuntivi:

Canzone dell’anno per streaming: Fuerza Regida con Calle 24, Chino Pacas in “Que Onda”

Canzone “Latin Pop” dell’anno: Eden Muñoz con Maná in “Amor Clandestino”, Wisin con Piso 21 in “La Misión”, Maffio con Venesti e Nacho in “No Es Normal”

Sony Music US Latin

Sony Music Latin è la casa discografica di musica latina #1 al mondo, che ospita gli artisti latini più prolifici, dagli emergenti e indipendenti fino alle superstar mondiali. Come etichetta discografica che offre servizi completi, elevano e supportano i creatori in ogni fase della loro carriera. Il vasto roster di talent è conosciuto per la musica latina più amata al mondo, che abbraccia una grande varietà di generi, tra cui alternativo, bachata, banda, classica, mariachi, merengue, pop, reggaeton, salsa, urbano e altri. Sony Music US Latin fa parte di Sony Music Entertainment.

The Orchard

The Orchard è una società di distribuzione musicale a servizio completo che opera in più di 45 città in tutto il mondo. La sua offerta completa di servizi per artisti ed etichette sfrutta la tecnologia innovativa, l’analisi trasparente dei dati e l’esperienza per raggiungere i fan e aumentare il pubblico. I servizi offerti includono vendite e marketing digitali e fisici, pubblicità, collaborazioni con marchi, gestione dei diritti, monetizzazione dei video, ripartizione dei guadagni tra collaboratori e contabilità delle royalties, gestione editoriale, diritti connessi e molto altro. Supportata da una comunità eccezionale di amanti della musica ed esperti, The Orchard dà potere a creatori e imprenditori per crescere e adattarsi all’industria globale in continua evoluzione.

di Giovanni Schiavo

Foto https://www.enriqueiglesias.com/fria-french-remix/

Video https://youtu.be/eflwkybglnA?si=xoaF3l84ar4W5gdZ