La Sicilia al primo posto in Italia con il 25,8% della superficie destinata a colture biologiche ROMA – “Da oltre dieci anni, tutto il comparto produttivo agroalimentare attendeva una legge sul Biologico, adesso il momento è finalmente arrivato.

Dopo aver lavorato al testo in commissione Agricoltura della Camera lo scorso agosto, a novembre approderà nell’Aula di Montecitorio la proposta ‘Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico’”. Lo dichiara il deputato Dedalo Pignatone, componente della commissione Agricoltura alla Camera. “Faremo il possibile affinché in Parlamento questo provvedimento ottenga l’approvazione definitiva – aggiunge – è infatti molto importante per gli operatori del settore, specialmente in Sicilia. Si pensi che solo nella nostra Isola l’incidenza delle superficie biologiche sul totale coltivabile è pari al 25,8%, prima in Italia, inoltre si contano oltre 10 mila aziende dedicate, pari al 6% del totale. Il 23 settembre 2022 si celebrerà la prima Giornata europea dell’Agricoltura Biologica, appena istituita dal Commissario Ue Janusz Wojciechowski, in quella occasione l’Italia, leader europeo insieme a Spagna e Francia, potrà dunque presentarsi con una legge di settore moderna ed efficiente, che porterà ad un aumento della produzione e del consumo, facilitando la sostenibilità ambientale del comparto primario nazionale, in linea con le strategie comunitarie ‘Farm to Fork’ e ‘Biodiversità'”. “È importante ricordare che un importante ed ulteriore contribuito – conclude Pignatone – sarà dato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dove al Bio sono dedicati 300 milioni di euro del Fondo, per la creazione di contratti di filiera e distretto”.