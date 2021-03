Sbarca su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da martedì 30 marzo alle 22.40, in prima visione assoluta, I riparatutto con Tim Allen. Uno degli attori comici più popolari negli USA, Tim Allen (Santa Clause e Toy Story), è conosciuto in Italia soprattutto per serie tv quali L’uomo di casa e Quell’uragano di papà, dove interpretava un conduttore televisivo che, alquanto maldestramente, dava consigli sui lavori di casa, è il protagonista di questo nuovo competition show. Proprio come in Quell’uragano di papà, Tim Allen sarà nuovamente affiancato dall’attore Richard Karn (Family Feud), che interpretava l’assistente tuttofare di Allen: saranno loro due a giudicare un gruppo di appassionati del “fai-da-te”, che si sfideranno nella costruzione o nel montaggio di oggetti di uso comune: dalle porte di casa ai mobili della cucina, dalle librerie ai barbecue.

In Quell’uragano di papà Allen interpretava Tim Taylor: l’uomo attrezzo, un personaggio che è rimasto nella storia delle serie tv: padre affettuoso, marito imperfetto, amico divertente e buffo, simbolo di tutti gli americani che lavorano ancora con le mani, appassionati del fai-da-te e che credono in solidi valori made in USA. In otto anni di programmazione lo show ha vinto numerosi premi e ha riscosso un grande successo di pubblico in tutto il mondo. Ora Tim e Richard, dopo quasi 30 anni, sono di nuovo insieme, ancora in piena forma e promettono di fare faville come un tempo.

A+E NETWORKS ITALIA

Con sede a Roma, A+E Networks Italia è un gruppo televisivo che gestisce due canali presenti entrambi in alta definizione sulla piattaforma satellitare Sky: History, il canale che presenta le storie che hanno fatto la Storia; Crime+Investigation (CI), il primo canale italiano interamente dedicato al real crime; Blaze, il canale di factual entertainment che racconta l’altra faccia dell’America.

A+E Networks Italia fa parte del gruppo Hearst.

Blaze è solo su Sky (canale 124)

