Blitz dei Carabinieri: droga nascosta dietro il caminetto, in manette un 48enne

Giarre – Un’operazione ben pianificata e condotta con precisione ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Giarre, con il supporto operativo dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, di arrestare in flagranza un incensurato 48enne giarrese, ritenuto responsabile – sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale – di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa, sviluppata nel tempo, aveva indirizzato le attenzioni degli investigatori su alcune abitazioni nei pressi di via Callipoli, dove era stato notato un sospetto andirivieni di giovani, compatibile con un’attività di spaccio.

Sulla base di queste informazioni, i Carabinieri hanno predisposto un piano di intervento mirato, coinvolgendo i colleghi dello Squadrone Cacciatori che, oltre a fornire supporto operativo, hanno organizzato un servizio di cinturazione della zona per prevenire eventuali fughe e garantire la sicurezza dell’operazione.

Alle 9:30, le pattuglie sono entrate in azione. Il 48enne, già presente sul posto, è stato immediatamente controllato mentre i militari procedevano alle perquisizioni di tre immobili, tutti di sua proprietà e nella sua piena disponibilità.

Durante la minuziosa ispezione di uno degli edifici, effettuata attraverso un ingresso secondario, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosta dietro un caminetto, una busta per il sottovuoto contenente circa 800 grammi di marijuana. Fondamentale è stato accertare che l’uomo fosse in possesso delle chiavi dei lucchetti di sicurezza degli ambienti in cui era custodita la droga, circostanza che ne confermava la piena disponibilità.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.