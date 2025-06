Bloccano il treno in stazione: i Carabinieri denunciano due irregolari per interruzione di pubblico servizio

Arquata Scrivia – Il Capotreno del “Genova Brignole – Torino Porta Nuova” ha problemi con due passeggeri senza biglietto. Nonostante siano in difetto, si dimostrano tutt’altro che collaborativi, anzi, i loro atteggiamenti sono sempre più veementi e aggressivi.

Viene chiamato il 112, che invia prontamente la pattuglia della locale Stazione. Le recenti aggressioni al personale di bordo, non permettono di perdere tempo.

Il treno è bloccato, due uomini sui trent’anni, senza biglietto, non vogliono farsi identificare dal Capotreno che deve sanzionarli. Gli viene chiesto di scendere alla fermata di Arquata Scrivia, per evitare ulteriori conseguenze, ma i due pretendono di arrivare a Torino, senza titolo di viaggio, in violazione delle regole e senza rispetto per gli altri viaggiatori.

L’arrivo dei Carabinieri è risolutivo: li fanno scendere immediatamente e permettono al treno di riprendere la marcia, evitando ulteriori ritardi e disagi per i passeggeri.

I due, privi di documenti, vengono accompagnati in caserma per l’identificazione. Non solo non hanno i biglietti per viaggiare sul treno, sono anche privi di titoli per permanere sul territorio nazionale, violazione per cui sono stati già denunciati il giorno precedente in Alessandria, dalla locale Stazione “Cristo”.

I Carabinieri arquatesi li denunciano per interruzione di pubblico servizio.