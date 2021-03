“Il blocco degli sfratti è il classico esempio di come lo Stato, incapace di provvedere alle esigenze dei più fragili socialmente, cerchi di rigettarne l’onere sui privati cittadini e non certo in un’ottica di virtuosa sussidiarietà, bensì ponendo a carico di coloro che sono ‘colpevoli’ di essere proprietari di un immobile una vera e propria tassa occulta.

Presenterò un emendamento al ‘Decreto Sostegni’ per tentare di sanare questa situazione che reputo ingiusta”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

“La difficoltà economica in cui molti italiani, impossibilitati a versare il canone di locazione, si trovano dovrebbe essere sanata dallo Stato attraverso l’offerta di un alloggio o il versamento di un contributo congruo, tanto più che come spesso accade l’importo dell’affitto e’ per i proprietari dell’immobile un’entrata decisiva per il sostentamento. Tra l’altro, questa misura pone non pochi dubbi di costituzionalità, visto che va a ledere il diritto di proprietà e quello di libera iniziativa economica, venendo meno a quel bilanciamento fra diritti costituzionalmente garantiti che dovrebbe essere per il legislatore il perimetro entro cui muoversi” conclude Giammanco

Com. Stam.