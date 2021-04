“Ho presentato 4 emendamenti al Decreto sostegni affinché si trovi una soluzione al blocco degli sfratti che, pur tutelando situazioni di fragilità effettiva, lascia anche spazio a molti furbetti che si approfittano della norma a danno dei proprietari degli immobili.

Il Governo non può continuare a scaricare su di loro il costo della crisi, i proprietari l’hanno già pagata a caro prezzo, non possono sostituirsi allo Stato e al sostegno che questo dovrebbe garantire a chi è in difficoltà” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato, partecipando alla maratona di Confedilizia sul tema. “Esistono circa 2 mila alloggi di edilizia popolare vuoti o occupati da chi non ne ha titolo. Il Governo aiuti chi ha bisogno ma non continui a negare il diritto alla proprietà privata. Una delle mie proposte consiste nello sbloccare quanto meno le procedure di sfratto iniziate prima della pandemia. Il Governo non può ancora impedire che venga data esecuzione a provvedimenti giudiziari pre covid-19, dopo anni di mancati pagamenti, un contenzioso costoso, spese di gestione e tasse versate per immobili di cui non si è potuto usufruire ne’ tratto alcunché. Se non si vuole abrogare la norma sul blocco degli sfratti almeno si preveda un risarcimento per i proprietari degli immobili, vittime anche loro della crisi economica e di una misura illiberale che li penalizza fortemente e li costringe a pagare per un bene di cui, di fatto, sono stati privati. Mi auguro si possa giungere a un punto di incontro, a una soluzione di buon senso che non danneggi nessuna delle parti in causa. Lo Stato non può addossare ai privati il compito di sostenere le categorie più deboli” conclude Giammanco.

