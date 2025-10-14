“Blue Minds Sicilia”: il progetto di tutela marina nel Centro di Educazione Ambientale di Marevivo a Baia del Corallo

Evento conclusivo del progetto “Blue Minds Sicilia” sostenuto da Intesa Sanpaolo Un progetto per tutelare le risorse marine sensibilizzando bambini e giovani in Sicilia e garantire un futuro più sostenibile. Intesa Sanpaolo ha partecipato attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per i prodotti della Banca acquistati dai clienti in modalità online.

Palermo – Si è svolto oggi l’evento conclusivo del progetto “Blue Minds Sicilia” della Fondazione Marevivo, Delegazione Sicilia. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI, ha permesso di tutelare le risorse marine sensibilizzando bambini e giovani in Sicilia, perché la conoscenza e l’amore per il mare sono la chiave per preservarlo e garantire un futuro più sostenibile.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto da una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese, e della Banca stessa che ha partecipato attivamente contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Il progetto ha promosso e implementato attività di educazione all’ambiente e al mare rivolte a bambini e giovani all’interno del Centro di Educazione Ambientale (CEA) di Marevivo a Baia del Corallo, Sferracavallo (PA).

Blue Minds ha permesso di instillare nelle nuove generazioni un senso di cura e attenzione per l’ambiente circostante, sviluppando il loro senso civico, affinché possano sentirsi parte di una comunità impegnata nella conservazione e gestione responsabile delle risorse naturali come Bene comune.

Il CEA rappresenta un’importante iniziativa di rigenerazione urbana con un forte impegno per la sostenibilità ambientale. La struttura è situata tra la Riserva Naturale Orientata di Capo Gallo e l’Area Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine, che insieme offrono un patrimonio storico, culturale e naturalistico molto importante. Il complesso ospita, inoltre, sia un circolo velico sia vari punti di ristoro e una sala convegni, ideale per le formazioni ed altre attività di aggregazione e orientamento professionale.

Blue Minds ha contribuito al completamento dell’allestimento del Centro di Educazione Ambientale (CEA) Baia del Corallo e alla realizzazione di numerose attività di educazione ambientale rivolte a bambini, giovani e insegnanti, come campus estivi, visite e laboratori didattici, escursioni guidate sia a terra che in mare e percorsi di formazione ambientale. Un programma ricco per coinvolgere attivamente i partecipanti, promuovere la consapevolezza ambientale e approfondire la conoscenza dell’ambiente marino.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare:

l’allestimento del CEA con materiali e attrezzatura idonei ad ospitare bambini e ragazzi;

con materiali e attrezzatura idonei ad ospitare bambini e ragazzi; l’acquisto di attrezzature didattiche : oculus per visione 3D, computer notebook, una stampante e cartelli didattici;

: oculus per visione 3D, computer notebook, una stampante e cartelli didattici; la realizzazione di: 15 giornate con visite ed escursioni guidate nell’area litoranea a riserve bio marittime e laboratori didattici al CEA, su temi come la pesca sostenibile, la salvaguardia delle tartarughe la gestione dei rifiuti sulle spiagge, rivolti a circa 600 bambini, studenti delle scuole elementari, medie e superiori di diversi istituti nella provincia di Palermo e città, ma anche provenienti da province limitrofe; 5 giornate di campus estivo per 100 bambini, inclusive di escursioni e laboratori; 2 percorsi di formazione ambientale: uno dedicato a 20 insegnanti e l’altro rivolto a 15 giovani per fornire loro una solida preparazione e approfondire le conoscenze degli operatori sul tema ambientale, nello specifico sulle risorse del mare. Questi percorsi hanno permesso ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e strumenti pratici per affrontare le sfide ambientali attuali e promuovere la consapevolezza e la responsabilità ambientale nella comunità educativa. Sono stati realizzati in collaborazione con esperti esterni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Sicilia; l’evento di chiusura del percorso per restituire i risultati e condividere il valore didattico e l’importanza dei centri di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del territorio.



Il progetto ha coinvolto: 700 bambini e studenti (5-17 anni) e 50 insegnanti in attività di educazione ambientale; 20 insegnanti e 15 giovani (18 – 30 anni) nel percorso di formazione. Hanno, inoltre, beneficiato del progetto: le famiglie dei bambini e dei giovani partecipanti alle attività; i circa 400 soci del circolo velico che utilizzano lo spazio; la comunità residente nella borgata di Sferracavallo grazie alla maggiore conoscenza, sensibilità e fruizione delle Aree Protette Terrestri e Marine; le associazioni locali, gli enti pubblici e le organizzazioni private con le quali sono state rafforzate la rete di collaborazioni, promuovendo sempre più sinergie sul territorio.

“Con Blue Minds Sicilia abbiamo dato maggiore impulso al Centro di Educazione Ambientale di Baia del Corallo, nell’Area Marina Protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, a Palermo, rendendolo uno spazio innovativo e aperto a scuole, comunità locale e stakeholder – spiega Mariella Gattuso, Direttore Delegazione Marevivo Sicilia. – Qui promuoviamo conoscenza e rispetto del mare, formiamo docenti e giovani, valorizziamo la biodiversità e costruiamo una rete territoriale capace di trasformare la consapevolezza ambientale in azione concreta”.

Giuseppe Nargi, Direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: “Siamo orgogliosi di supportare questo progetto a Palermo, un’iniziativa che unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Con questo, sono sei i progetti Formula nella sola Sicilia che abbiamo supportato, per un totale di raccolta fondi che supera i 760mila euro. Intesa Sanpaolo crede fermamente nell’importanza di promuovere azioni concrete per la tutela del mare e dell’ambiente, e questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni possa generare un impatto positivo duraturo. Siamo certi che questo progetto contribuirà non solo alla salvaguardia degli ecosistemi marini, ma anche allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, creando nuove opportunità per le future generazioni”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 180 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, conclude Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali, realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.

Com. Stam. + foto Marevivo

Fondazione Marevivo

Nata nel 1985 come associazione, Marevivo è oggi una Fondazione Ambientalista ETS composta da una comunità di volontari e professionisti che lavorano per difendere l’ecosistema marino dagli attacchi che subisce ogni giorno, promuovendo leggi per la sua tutela, raccogliendo tonnellate di rifiuti, salvando migliaia di specie marine, e collaborando con le scuole per educare le future generazioni ad agire con una maggiore consapevolezza ambientale. È attiva mediante iniziative concrete rivolte alla salvaguardia del mare – come la pulizia delle coste e dei fondali, il recupero delle reti fantasma disperse o abbandonate in mare e la piantumazione di praterie marine degradate – e campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e alle istituzioni, con le quali dialoga per raggiungere leggi efficaci volte a preservare il mare. Tra i suoi obiettivi rientrano la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle Aree Marine Protette, l’educazione ambientale e la lotta alla pesca illegale e all’inquinamento da plastica. Oggi Marevivo si avvale di 4 divisioni – Subacquea, Spiagge e Coste, Vela, Canoa e Kayak – ed è presente in tutto il territorio nazionale con 26 unità distrettuali, 10 sedi operative e 3 centri di educazione ambientale.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali – strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese – coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, con 419 miliardi di euro di impieghi e 1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela a fine giugno 2025, è il maggior gruppo bancario in Italia con una significativa presenza internazionale. E’ leader a livello europeo nel wealth management, con un forte orientamento al digitale e al fintech. In ambito ESG, entro il 2025, sono previsti 115 miliardi di euro di erogazioni Impact per la comunità e la transizione verde. Il programma a favore e a supporto delle persone in difficoltà è di 1,5 miliardi di euro (2023-2027). La rete museale della Banca, le Gallerie d’Italia, è sede espositiva del patrimonio artistico di proprietà e di progetti culturali di riconosciuto valore.

CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da 40 anni porta il cuore, la generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.