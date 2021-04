Melluso, Sinistra Comune: “Fatto positivo che consentirà di valutare meglio riordino dell’area” Palermo – La bocciatura del Piano Particolareggiato “Viale Michelangelo”, oggi in Consiglio, è un fatto positivo che ci consentirà di valutare più opportunamente il riordino dell’area nell’ambito della discussione sul PRG.

Il piano, redatto dall’amministrazione su impulso di un privato che chiedeva di poter edificare un supermercato, aveva l’ambizione corretta di riordinare l’area ma, di fatto, pur rispettando tutti i criteri di legge, avrebbe avuto piena applicazione in un futuro indeterminato, di fatto portando nell’immediato semplicemente un aggravio di traffico e carichi urbanistici in un’area caratterizzata dalla presenza di una villa storica e di due grandi ditte di autodemolizione.

Ragioni di metodo ci hanno condotto a proporre la restituzione dell’atto, proprio perché all’ordine del giorno del Consiglio è subentrato il PRG. L’Aula non ha accettato tale proposta e pertanto abbiamo confermato la nostra contrarietà al piano già affermata in commissione urbanistica.

Chi ha usato questa sede per parlare in generale dello sviluppo commerciale della città o di aggressione al verde storico lo ha fatto impropriamente, perché l’area è interamente destinata ad insediamento produttivo e perché la grande distribuzione, a Palermo come altrove, non ha avuto bisogno di varianti urbanistiche per ampliare molto la propria offerta in città, e siamo convinti che, sempre in sede di PRG, vada fatta una riflessione seria che parta dalla necessità di tutelare i piccoli commercianti ed i mercati storici, pur in presenza di una normativa che rende molto complesso limitare la libera iniziativa imprenditoriale.

Dichiarazione di Fausto Melluso, consigliere comunale di Sinistra Comune

Com. Stam.