Body Building, il ragusano Pietro Ferrera campione italiano categoria Classic Physique Smal

Un successo che conferma il momento particolarmente felice che sta vivendo lo sport ibleo, con molti atleti che si vanno affermando a livello nazionale ed oltre, nelle varie discipline.

Il Ferrera ultimo in senso cronologico dopo il 5 settembre 2020, lo abbiamo visto salire per la prima sul palco dell’Auditorium Tarentum di Taranto, partecipando alla sua prima gara di selezione per il campionato italiano nel Natural Bodybuilding per la federazione NBFI, come Classic Physique, categoria che vuole ricordare, dai modi di posare, dai corpi proporzionati ed estetici, i bodybuilder della Golden Era.

Riesce così a qualificarsi portando a casa niente meno che il primo posto della sua categoria! A distanza di neanche un mese, il 3 ottobre 2020, lo rivediamo calcare il palco del teatro Tuscany Hall di Firenze per il campionato italiano nella medesima federazione. Anche stavolta porta a casa il primo posto nella categoria Classic Physique. Tornato a casa in qualità di campione italiano si è preparato per gli Europei del 24 ottobre a Firenze nella medesima location.

A un anno esatto dai campionati europei NBFI di natural Bodybuilding , Pietro Ferrera riconferma il titolo Italiano classificandosi al primo posto della categoria Classic Physique small, sfiorando per la seconda volta la Pro Card.

Adesso è già in partenza per i mondiali INBA a Bucarest che si svolgeranno il 30 ottobre 2021

Pietro Ferrera nasce a Ragusa il 22-3-1988, già in tenera età si avvicina al mondo dell’allenamento quasi per gioco, fino a quando dai 18 intraprende il suo percorso di vita nel mondo dell’allenamento con i pesi. Da qui scopre un amore insostenibile, tanto da portarlo a studiare con una passione mai vista tutto ciò che parlasse di fitness ed allenamento con i pesi, frequentare corsi e seminari, diplomandosi più volte in qualità di istruttore di fitness e bodybuilding e poi personal trainer, alla FEDERAZIONE ITALIANA FITNESS (FIF).

Continua il suo percorso frequentando dei master in nutrizione, allenamenti al femminile, funzionali e specifici per lo stato di salute generale. Questa passione andrà poi a realizzare ciò che è il suo sogno, aprire un centro di allenamento altamente specializzato nell’allenamento coi pesi, fondando, assieme al suo socio Giordano Distefano, il centro GRAVITY TRAINING LAB.

L’Accademia delle Prefi con il suo Presidente Salvatore Battaglia ha voluto omaggiare il prestigioso risultato raggiunto con l’augurio di vederlo sempre come protagonista sul podio più alto di tale disciplina anche a livello internazionale. Proposto dal Comitato Accademico delle Prefi come candidato ad Atleta dell’anno 2021 per lo Sport.

