Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 568 persone, controllato 362 veicoli e 88 esercizi pubblici e sanzionato 63 persone, durante i controlli del territorio,

con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle nuove restrizioni per l’ingresso in fascia rossa della Città Metropolitana di Bologna.

DATI SANZIONI

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato 19 persone, quasi tutti italiani e studenti sulla ventina, per aver violato la norma sugli spostamenti e gli assembramenti. In particolare, grazie alla collaborazione con la cittadinanza, sempre attenta e pronta a segnalare al 112 gli episodi più a rischio, alle ore 18:30 di ieri, una pattuglia di militari è stata chiamata in via Borgo di San Pietro, dove era stata avvistata una festa abusiva all’interno di un appartamento condominiale. Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, dopo aver accertato la segnalazione, hanno sanzionato 9 studenti, 7 italiani e 2 stranieri.

Tra Imola (BO) e i Comuni del Circondario Imolese, i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato 10 persone, 8 per aver violato la normativa sugli spostamenti e 2 per il mancato utilizzo della mascherina di protezione. Durante i controlli, una persona è stata denunciata perché, positiva al Covid-19 e sottoposta all’isolamento fiduciario, era uscita per farsi una passeggiata per strada e trattenersi a parlare con la vicina, più rispettosa della normativa perché si trovava sul balcone di casa. Ai militari che si sono avvinati per identificarla e chiederle dove stesse andando, visto che era stata sottoposta a una misura sanitaria, la persona ha risposto che era uscita per prendere una “boccata d’aria”, specificando: “…tanto fuori il Covid non c’è…”.

A Borgo Panigale (BO), i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato un 20enne, un 27enne e un 30enne per aver violato la norma sugli spostamenti.

A Sant’Agata Bolognese (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 29enne per aver violato la norma sugli spostamenti e un 28enne che non indossava la mascherina di protezione.

A San Lazzaro di Savena (BO), i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno sanzionato un 30enne per aver violato la norma sugli spostamenti.

A Malalbergo (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato 3 clienti di un bar, un 56enne, un 57enne e un 58enne, per non aver rispettato la normativa specifica anti Covid-19 sugli esercizi pubblici.

A Minerbio (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato 11 persone, 5 per aver violato la norma sugli spostamenti e 6 per aver violato la normativa che regola l’attività sportiva all’aperto.

A Castel d’Aiano (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 43enne, un 48enne e un 51enne per aver violato la norma sugli spostamenti.

A Vergato (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato 11 persone per aver violato la norma sugli assembramenti.