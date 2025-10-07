Bolognina: 18enne arrestato per droga dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato un 18enne bolognese con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un servizio anti droga che i Carabinieri stavano effettuando in Bolognina, con particolare attenzione verso i parchi pubblici. Alla vista del 18enne bolognese che si trovava seduto su una panchina, con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averlo identificato lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 720 euro suddivisi in banconote di vario taglio e due involucri di cellophane situati nelle immediate vicinanze, contenenti, uno 19,92 grammi di cocaina, l’altro 34,33 grammi di hashish. A quel punto, i Carabinieri hanno proseguito le operazioni a casa del giovane, residente in Bolognina, la cui perquisizione domiciliare è terminata col ritrovamento di altri 26 grammi di hashish e 5,80 grammi di marijuana. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna ed essere processato col rito direttissimo.