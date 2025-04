Bolza Corse  La premiata ditta in extremis ad Imola

Bolzoni e Marchesini, chiamati a sostituire lo sfortunato Bolzoni Jr., chiudono quarti di classe, nel XGT4 Italy targato Formula X Italian Series, immersi nella magia del WEC.

Adria (RO) – Doveva essere il coronamento del sogno del giovane Francesco Bolzoni, quello di debuttare sul tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma un improvviso malessere ha costretto il figlio d’arte a rinunciare ad un’occasione da mille e una notte, quella di immergersi nella magica atmosfera del FIA World Endurance Championship.

Tra Sabato e Domenica la Formula X Italian Series incrociava la propria strada con quella del WEC, la Formula 1 a ruote coperte, con i protagonisti del XGT4 Italy che condividevano il fine settimana con i big della massima serie planetaria per il settore endurance.

Diventato vacante il sedile della Porsche 718 Cayman GT4, messa a disposizione da Lema Racing, Bolza Corse richiamava all’ordine Silvano Bolzoni ed Andrea Marchesini.

Problemi di natura tecnica, nello specifico alla trasmissione, non consentivano al team principal di Adria ed al compagno di abitacolo di Montecchio Maggiore di brillare in qualifica.

Partiti dal fondo della griglia i due, con il polesano impegnato in gara 1 al Sabato ed il vicentino in gara 2 alla Domenica, non riuscivano ad essere competitivi nella generale, salvando il bilancio della trasferta con un comunque positivo quarto posto in classe XGT4 Cup.

“I problemi al cambio hanno frenato il weekend mio e di Andrea” – racconta Silvano Bolzoni (team principal Bolza Corse) – “quindi, consapevoli di non poter far molto per migliorare la nostra posizione, abbiamo stretto i denti ed abbiamo portato a casa una buona quarta posizione di classe. Eravamo qui per onorare l’impegno con i nostri partners, purtroppo mio figlio non ha potuto essere al via perchè non stava bene fisicamente, perchè essere presenti in una vetrina mondiale, come il WEC, non capita tutti i giorni. Siamo comunque soddisfatti.”

“A parte il risultato la vera gioia è stata quella di vivere un weekend all’interno del WEC” – aggiunge Marchesini – “perchè era presente davvero un mare di gente. Sembrava di essere in un fine settimana della Formula 1. Correre contornati da così tanto pubblico è stato fantastico. Mi dispiace molto per Francesco ma sono certo che avrà tante altre occasioni per essere qui.”

