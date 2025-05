Bolzano: il Comandante Generale dell’Arma in visita al Comando Legione CC Trentino Alto Adige e al Comando Provinciale CC

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, in visita al Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” e al Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano.

Nella giornata odierna, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore LUONGO, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige e, successivamente, al Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano.

Ad accogliere l’Alto Ufficiale nella caserma “Francesco Gentile” di viale Druso, è stato il Comandante della Legione, Generale di Brigata Stefano PAOLUCCI. Erano presenti all’incontro una rappresentanza dei militari della sede, dei Reparti Mobili e Specializzati presenti in Alto Adige, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e alle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari. Nel corso della visita, il Generale LUONGO ha sottolineato il valore del sacrificio, della dedizione e del senso di responsabilità dimostrati dai Carabinieri del Trentino Alto Adige, impegnati nelle quotidiane attività istituzionali con professionalità e umanità, rappresentando un pilastro per la sicurezza e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. L’incontro è stato un’occasione di confronto e di vicinanza alle donne e agli uomini dell’Arma che operano quotidianamente al servizio della sicurezza dei cittadini nell’intera regione, alla quale l’Arma dei Carabinieri ha recentemente destinato nuovi Carabinieri, anche con l’attestato di bilinguismo, per poter svolgere al meglio il loro servizio a favore della collettività, contribuendo alla tutela della sicurezza di tutti. Nell’occasione, il Comandante Generale ha espresso il proprio compiacimento per lo straordinario impegno profuso durante l’espletamento del servizio, per i risultati operativi conseguiti in questi anni e per la quotidiana e onerosa attività istituzionale svolta in una realtà unica e virtuosa come quella del Trentino Alto Adige, dove l’Arma rappresenta un elemento chiave nel garantire sicurezza e rassicurazione sociale.

Il Generale LUONGO ha successivamente fatto visita presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri, in via Dante, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio FORTE. Il Comandante Generale ha incontrato una rappresentanza dei Reparti dell’Arma territoriale presenti in Alto Adige, tra cui molti Comandanti di Stazione. Il Generale LUONGO ha evidenziato proprio il ruolo fondamentale delle Stazioni dei Carabinieri, primi presidi di sicurezza e architrave della complessa struttura organizzativa dell’Arma dei Carabinieri, nonché l’importanza dell’impiego e della formazione dei giovani Carabinieri del terzo millennio, proiettati verso il futuro e le innovazioni tecnologiche, ma con una visione che tenga sempre conto dei valori e degli ideali dell’Arma. Nel suo discorso, il Comandante Generale ha ricordato che la Stazione Carabinieri è una porta della speranza dove i cittadini, quando entrano, devono ricevere risposte adeguate, non solo sotto il profilo della salvaguardia della loro sicurezza, ma anche per intercettare quei bisogni di rassicurazione sociale, che fanno dell’Arma dei Carabinieri un modello unico, anche per la capacità d’essere vicino ai cittadini.

Nel concludere, il Generale LUONGO ha ringraziato i Carabinieri di questa regione per il sacrificio, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati nelle quotidiane e complesse sfide che affrontano per tutelare la comunità.