Bolzoni jr. è terzo tra i Rookie al Mugello

Il debutto del giovane adriese sulla Porsche Cayman GT4 griffata Bolza Corse, nell’apertura del XGT4 Italy, frutta il terzo gradino del podio in gara 2.

Adria (RO) – È stato un fine settimana più che positivo quello vissuto da Francesco Bolzoni, al primo ballo sulla Porsche 718 Cayman GT4 fornita da Lema Racing.

Il giovane pilota di Adria era chiamato ad un importante confronto, quello con la serie XGT4 Italy che si sviluppa all’interno della Formula X Italian Series, sul tracciato del Mugello Circuit.

Uno dei circuiti più rinomati a livello internazionale vedeva il portacolori di Bolza Corse dover fare i conti anche con condizioni meteo altalenanti, tra la pioggia e l’asciutto, oltre che con una nuova vettura ed è in quest’ottica che il passo, attorno alla ventesima posizione, mantenuto per la doppia sessione di libere e per le qualifiche, è da valutare nella giusta prospettiva.

Va comunque segnalato che, nella seconda tornata del Sabato che definiva la griglia della Domenica, il figlio d’arte polesano accarezzava a lungo la top ten assoluta.

“Eravamo consapevoli che sarebbe stata particolarmente difficile” – racconta Bolzoni – “perchè ci trovavamo a debuttare in una delle serie più toste di tutta la Formula X Italian Series. Doverlo fare con una pista che cambiava continuamente, a livello di grip, è stato ancora più difficile. Nella seconda qualifica siamo stati tredicesimi sul bagnato ma, con il ritorno dell’asciutto, il gap di potenza tra la nostra vettura e quella degli avversari è tornato a farsi sentire pesantemente.”

Pur partendo dalle retrovie, ventunesima casella sia in gara 1 al Sabato che in gara 2 alla Domenica, il giovane di casa Bolzoni metteva in campo grinta e determinazione, riuscendo a recuperare svariate posizioni che gli consentivano di chiudere, in fotocopia, in tredicesima piazza e di conquistare un brillante terzo, tra i rookie, alla seconda bandiera a scacchi.

“La vettura si è comportata abbastanza bene” – aggiunge Bolzoni – “ma paghiamo i minori cavalli di potenza rispetto ai nostri avversari. Grazie ai ragazzi di Lema Racing, sono stati tutti sempre molto veloci, precisi ed attenti. Il mio weekend è stato molto lineare, al primo giro riuscivo a gestire la concorrenza ma sul rettilineo principale mi passavano senza fatica. Siamo felici del risultato perchè ci aspettavamo di essere più indietro, essendo al debutto su questa vettura. Grazie anche a tutti i nostri partners, alla mia famiglia, a Bolza Corse. Alla prossima.”

Un avvio positivo, in attesa di rivedere in azione Bolzoni all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 18 al 20 Aprile, per il secondo appuntamento con un 2025 tutto da seguire.

Com. Stam. + foto