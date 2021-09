Cordoglio alle famiglie e solidarietà alla comunità di Pantelleria e al suo Sindaco Campo per le vittime conseguenti alla condizione straordinaria di maltempo. Solidale bandiera a mezz’asta del Comune di Trapani disposta dal Sindaco Tranchida.

Condizioni meteo rapportate a 39mm di pioggia su Trapani, pari a 39 litri di acqua su mq di territorio e per un’ora, dove al netto di qualche tombino sfuggito alla bonifica comunque corrente, ha retto il sistema di smaltimento caditoie minato però da cartacce e rifiuti abbandonati che hanno bloccato le bocche di accesso delle medesime in alcune zone comunque con tombini puliti. «Ringraziamo i cittadini perché armati di scopa hanno facilitato la liberazione da tali improvvise ostruzioni alimentate dai fiumi di acqua per le strade che hanno trasportato cartacce e rifiuti incivilmente abbandonati – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Romano -. Zone storicamente soggette ad allagamenti non hanno avuto problemi, mentre in alcuni tratti di via Marsala, via Libica, via Libertà, Corso Vittorio Emanuele così come a Cappucinelli e qualche traversa di Villa Rosina, si è presentata problematica che riteniamo legata ad intasamento rete sotterranea che provvederemo ad aprire per verificare. Ringraziamo per l’intervento i volontari delle associazioni di Protezione Civile Discontinui Volontari Vigili del Fuoco, Antras e ATAA in campo, la Polizia Locale coordinata dagli Ispettori Campo e Pumo, il Geom. Fodale ed il personale della Trapani Servizi, l’ing. Guarnotta ed il Geom. Oddo del Comune di Trapani. Le bombe d’acqua come quella di ieri sera, ripropongono un tema di rivoluzione infrastrutturale non semplice ma che doverosamente ci vede impegnati anche nella programmazione di nuovi interventi volti a contenere e deviare le acque che arrivano dal Monte».

