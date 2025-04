Bonacorsi: avvio positivo nel mondiale MXGP Il pilota bergamasco traccia un bilancio dopo i primi cinque round

Dopo alcune wild card nel mondiale MXGP nella stagione 2022 ed altre apparizioni nel 2024, Andrea Bonacorsi è approdato in pianta stabile nel massimo campionato del motocross.

Il due volte campione europeo (nel 2020 nella classe EMX124 e nel 2023 nella EMX250) ha fatto ritorno nel Team Fantic Factory Racing MXGP con la XXF 450, affiancando due piloti esperti come Glenn Coldenhoff e Brian Bogers per affrontare l’intero campionato.

Un avvio di stagione decisamente positivo per il giovane pilota che dopo i primi cinque round e le due tappe italiane in Sardegna e in Trentino, ha già messo a bilancio due podi e prestazioni molto concrete, come conferma lui stesso: “A Pietramurata – spiega il pilota bergamasco – mi sono sentito subito bene, fin dal warm-up dove ho realizzato il terzo tempo. Poi in gara, purtroppo, ho avuto qualche problema in partenza, anche con la posizione degli occhiali, e ho dovuto faticare per rimontare. Tutto sommato è stato un weekend positivo in quanto ho dimostrato di essere veloce e sono riuscito ad entrare nella top ten nella seconda prova”.

Sull’altro circuito di “casa”, a Riola Sardo, in Sardegna che ha ospitato l’evento mondiale il 5 e 6 aprile anticipando la tappa trentina, Bonacorsi ha ottenuto un podio in Gara 1 e un quarto posto in Gara 2. “È stato bello arrivare terzi davanti al pubblico italiano e poi sono contento perché era la seconda volta che salivo sul podio dopo il secondo posto a Cozar in Spagna – racconta Andrea -. Diciamo che la pista sarda, con la sabbia, mi piace molto, così come i terreni morbidi dove riesco ad esprimermi al meglio. Sono tracciati che mi sono congegnali come ad esempio a Lommel in Belgio oppure Arnhem in Olanda dove cercherò di dare il massimo”.

Un calendario veramente fitto, con tante gare e il tempo per riposarsi e restare a casa con la famiglia è sempre poco. Tra gli impegni e gli allenamenti, la valigia è sempre pronta e dopo l’appuntamento in Trentino dello scorso weekend il campionato prosegue e già nel prossimo fine settimana si torna a correre, a Frauenfeld nel MXGP of Switzerland, con attività in pista sabato e lunedì e riposo la domenica nella giornata di Pasqua. “La vita è quella di un atleta vero e proprio – spiega il bergamasco – in cui dedichi tutto te stesso a questo sport dove oltre alle motivazioni occorre tanta passione, altrimenti non riesci a trovare l’energia e le forze per correre ed essere sempre al 100%. Devo ringraziare anche gli sponsor – Isolaverde, Tendaflex, Todeschini Wood e Oakley – che mi stanno sostenendo e mi aiutano a coltivare questa passione”.

“Quest’anno ho cambiato team e mi trovo davvero molto bene: siamo entrati subito in sintonia, con meccanici, team manager, tecnici e con il preparatore fisico, Kevin Strijbos, che è stato un pilota molto forte. Anche con i miei compagni di squadra vado molto d’accordo: sono piloti esperti, cerco sempre di confrontarmi e imparare da loro. Abbiamo formato un bel gruppo e l’atmosfera del team è molto buona”.

Nonostante l’età – con i suoi 21 anni è il secondo più giovane nel circus – Bonacorsi appare determinato, con le idee chiare: “Quest’anno è il mio primo anno in cui affronto l’intera stagione. Nel mondiale ci sono tanti piloti esperti, mentre io devo fare tanta strada. Sto imparando e cerco di studiare gli avversari. Tra gli obiettivi mi ero prefissato di salire sul podio e ci sono riuscito già in due occasioni. Sono soddisfatto ma occorre migliorare e continuare a lavorare, magari per diventare più costanti. Quindi cercherò di puntare a finire nella top five in tutte le gare e poi avere una buona classifica generale a fine dell’anno. Anche se, per come sono fatto, quando ho casco in testa, visiera abbassata e si apre il cancello… ho sempre voglia di vincere!”.

Il prossimo impegno per Bonacorsi è in programma il 21 aprile in Svizzera a Frauenfeld, poi due settimane di pausa per riprendere la volata del mondiale di MXGP in Portogallo il 4 maggio fino ad ottobre con la conclusione il 5 negli Stati Uniti.

Anteprima GoPro Track (giro in pista a Riola Sardo con Andrea Bonacorsi)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NI_24_fSPZ8