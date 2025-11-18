Bonanno e Raja: Accelerazione decisiva sull’abbattimento delle baracche. Risultato costruito con il territorio

«Esprimiamo grande soddisfazione e profondo compiacimento per la nomina della commissione tecnica che, grazie alle recenti disposizioni del sindaco, segna un’accelerazione decisiva e ormai inevitabile dell’iter per l’avvio dei lavori di abbattimento delle baracche di Piazza Giulio Cesare.

Si tratta di un traguardo importante, al quale lavoriamo da tempo insieme al comitato dei cittadini residenti e alle realtà del territorio, convinti che la riqualificazione di quest’area rappresenti un passaggio necessario per rilanciare questa parte di città.

Il percorso che oggi registra un’accelerazione concreta è anche il frutto di quanto emerso durante il tavolo di confronto che abbiamo promosso e organizzato nelle scorse settimane, alla presenza dei cittadini e dei rappresentanti dell’Amministrazione: un momento che ha contribuito in maniera determinante a far emergere criticità, esigenze e urgenze e che ha dato un impulso reale per sbloccare la situazione.

Ringraziamo il Sindaco e l’assessore Alongi per la disponibilità e l’attenzione mostrata sin dall’inizio. Continueremo a seguire con determinazione ogni passaggio, fino alla completa eliminazione delle baracche e alla restituzione di un luogo decoroso, sicuro e finalmente valorizzato per tutta la comunità”.

Lo dichiarano i Consiglieri Comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja

Com. Stam.