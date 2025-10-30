Bonanno e Raja (DC): “Bene ordinanza per Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda. Si rafforza percorso di rilancio del centro storico”

“Accogliamo con grande apprezzamento l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore Giuliano Forzinetti, che vieta la collocazione di rastrelliere ed espositori lungo Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda. È un segnale chiaro di attenzione e di volontà di restituire decoro, ordine e vivibilità a un’area simbolo del centro storico.”

“Questo provvedimento – dichiarano i consiglieri comunali della DC Domenico Bonanno e Viviana Raja – rafforza ulteriormente il percorso avviato con il tavolo di confronto del 14 ottobre, che abbiamo promosso insieme a residenti, imprenditori e commercianti, alla presenza di rappresentanti della Giunta, e che sta già producendo risultati concreti.”

“Apprezziamo molto il potenziamento dei controlli da parte della Polizia Municipale, che stanno contribuendo in modo decisivo a migliorare la qualità e la sicurezza di questo tratto di città. Controlli che adesso, con l’emanazione di questa attesa ordinanza, potranno essere ancora più efficaci.”

“Il nostro impegno – concludono Bonanno e Raja – è costante e sempre più forte, in sinergia con l’amministrazione comunale, che ringraziamo, per rilanciare quest’area e renderla un luogo sempre più decoroso, vivibile e attrattivo per cittadini, commercianti e turisti.”

