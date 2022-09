Campionato Europeo – Larnaca (CYP) Bongini-Coco di bronzo nel Mixed Junior di Skeet Giù dal podio al medal match Paolacci-Galardini. Domani le Squadre

Larnaca (CYP) – La gara del Mixed Team Junior di Skeet regala all’Italia una medaglia di bronzo con Sara Bongini e Marco Coco, freschi Campioni Europei individuali.

I due azzurrini hanno sfiorato il medal match per l’oro e l’argento con il punteggio di qualificazione di 136/150 e nel medal match per il bronzo hanno affrontato la coppia rumena composta da Ravecca Maria Islai r Etienne Cristian Islai, regolandola con 6 a 4.

Giù dal podio per un soffio la coppia composta da Damiana Paolacci e Andrea Galardini. Qualificatisi per il medal match per il secondo bronzo con 134/150 (+8), gli azzurrini hanno sfidato la coppia finlandese composta da Nea Joseline Vallionemi e Oskar Lehtnaeki che li ha battuti con 7 a 3.

“Peccato perché oggi ci si aspettava molto di più. Marco e Sara (Coco e Bonginin, ndr) sono arrivati ad un piattello dalla finale per l’oro e alla fine hanno conquistato il bronzo – ha commentato il Commissario Tecnico Sandro Bellini al termine dei due medal matches per il bronzo – Non nascondo un po’ di amaro in bocca perché avevamo le potenzialità per arrivare al titolo e anche per prendere il secondo bronzo. Probabilmente la gara individuale di ieri ha prosciugato tutte le loro energie e c’è stato un po’ di calo di tensione”

Intanto oggi a Cipro è sbarcata la squadra di Skeet Senior del Direttore Tecnico Andrea Benelli. A tentare l’assalto ai titoli ed alle Carte Olimpiche in palio venerdì 9 settembre saranno Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) al maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) e Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD). Il loro primo appuntamento ufficiale è fissato per mercoledì 7 settembre con gli allenamenti pre-gara.

RISULTATI:

Skeet Mixed Team Junior: 1ª INGHILTERRA (Sophie Herrmann-Mitchel Brooker-Smith) 137/150 – 6; 2ª SLOVACCHIA (Miroslava Hockova-Ladislav Nemeth) 139/150 – 4; 3ª ITALIA2 (Sara Bongini-Marco Coco) 136/150 – 6; 3ª FINALDIA (Nea Joseline Vallionemi-Oskar Lehtnaeki) 135/150 – 7; 4ª ITALIA 1 (Damina Paolacci-Andrea Galardini) 134/150 (+8) – 3.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Matteo Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA GARA

Martedì 6 Settembre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre Gara Mixed Team Skeet

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).

Com. Stam./foto