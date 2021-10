Lima (PER) – La gara di Skeet individuale si chiude con due medaglie di bronzo per la Squadra Azzurra selezionata dal Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli. A salire sul podio peruviano di Lima sono stati Sara Bongini e Christian Ghilli, rispettivamente nella gara maschile ed in quella femminile.

La Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI), quest’anno Campionessa Europea Individuale e nel Mixed Team ad Osijek (CRO) e entrata in finale con il dorsale numero due grazie al 113/125 realizzato nelle cinque serie di qualificazione ed ha poi meritato il terzo posto con 35/50. Meglio di lei solo la statunitense Alisha Fayth Layne, oro con 115/125 e 46/60 (+2), e l’indiana Geramat Sekhon, argento con 110/125 e 46/60 (+0). In finale è approdata anche Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma con 112/125, terzo miglior punteggio al termine delle cinque serie di gara, ma poi si è dovuta accontentare del quinto posto assoluto con 112/125 3 20/30. Settima Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI) con 107/125.

Al maschile Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI), anche lui quest’anno sulla vetta del podio europeo ad Osijek nella gara individuale, nel Mixed Team ed a squadre, è entrato in finale come terzo ed ha poi confermato il piazzamento con 42/50. Davanti a lui sul podio gli statunitensi Elija Keith Ellis, d’oro con 114/125 (+2) e 53/60, e Jordan Douglas Sapp, d’argento con 120/125 e 52/60. Piazzamento confermato anche da Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI), quarto in qualificazione con 118/125 e quarto in finale con 32/40. Ottavo Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM) con 113/125.

Oggi pomeriggio alle 16.00 proseguirà la gara a squadre con altri 50 piattelli per ciascun tiratore e i migliori quattro terzetti si sfideranno per le medaglie quando in Italia saranno le 21.45.

RISULTATI

Maschile: 1° Elijah Keith ELLIS (USA) 117/125 – 53/60; 2° Jordan Daglas SAPP (USA) 120/125 – 52/60; 3° Christian GHILLI (ITA) 119/125 – 42/50; 4° Francesco BERNARDINI (ITA) 118/125 – 32/40; 5° Kacper Jerzy BAKSALARY (POL) 121/125 – 23/30; 6° Muhammet Seyfun KAYA (TUR) 114/125 (+2); 8° Giammarco TUZI (ITA) 113/125.

Maschile: 1ª Alisha Fayth LAYNE (USA) 115/125 – 46/60 (+2); 2ª Garemat SEKHON (IND) 110/125 – 46/60 (+0); 3ª Sara BONGINI (ITA) 113/125 – 35/50; 4ª Raveca-Maria ISLAI (ROU) 109/125 (+5) – 26/40; 5ª Damiana PAOLACCI (ITA) 112/125 – 20/30; 6ª Raiza DHILLON (IND) 109/125 (+4) – 14/20; 7ª Giada LONGHI (ITA) 107/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Maschile: Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM), Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI).

Femminile: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI); Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Tecnico: Andrea Filippetti

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Maschile: Samuele Faustinelli (Carabinieri) di Pian Camuno (BS); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Fabio Fiandri di Carpi (MO).

Femminile: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Tecnico: Antonello Iezzi.

PROGRAMMA

Venerdì 1 ottobre 50 piattelli qualificazione Skeet Teams

h 2145 Medal Matches Skeet Teams Femminile

h 22.30 Medal Matches Skeet Teams Maschile

Sabato 2 ottobre Qualificazione Mixed Teams Skeet

Domenica 3 ottobre Allenamenti ufficiali Trap

h 15.30 Medal Match Mixed Teams Skeet

Lunedì 4 ottobre 75 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

Martedì 5 ottobre 50 piattelli qualificazione Trap Maschile e Femminile

h 22.45 finale Trap Femminile

h 23.45 finale Trap Maschile

Mercoledì 6 ottobre 50 qualificazione piattelli Trap Teams

h 21.30 Medal Matches Trap Teams Femminile

h 23.00 Medal Matches Trap Teams Maschlle

Giovedì 7 ottobre Qualificazione Mixed Teams Trap

h 23.00 Medal Match Mixed Teams

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Lima è di – 7 ore. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00)

