Bonus Affitti per il 2021, le domande si possono presentare anche ai Caf e ai Patronati di Confasi Sicilia

Sarà possibile inoltrare le domande per accedere al bonus affitti erogati della Regione siciliana relativamente al 2021 anche attraverso i Caf e i Patronati di Confasi Sicilia.

Lo rende noto il Presidente regionale del sindacato Davide Lercara il quale afferma che “ nelle nostre strutture territoriali i cittadini e gli associati potranno avere le giuste indicazioni per inoltrare le domande per usufruire di tale bonus”. In particolare sul portale internet della Regione siciliana sono indicati i requisiti necessari e la documentazione da presentare per accedere al contributo. Più precisamente -si legge nel bando- occorre essere titolari per l’anno di riferimento, il 2021, di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata e di alloggi di edilizia economica e popolari ancora in corso e debitamente registrato. Va inoltre presentata la certificazione Ise/Isee riferita ai redditi 2021, che attesti la fascia reddituale di appartenenza così da rientrare tra quelle ammesse. Sarà necessario essere residente nell’immobile per il quale si richiede il bonus. È fondamentale, inoltre, che i pagamenti del canone di affitto siano in regola. Gli sportelli di Confasi forniranno tutte le informazioni per compilare le domande e inoltrarle poi alla Regione.

