Borgetto: ancora controlli straordinari del territorio due gli allevatori sanzionati

I Carabinieri della Compagnia di Partinico – Sezione Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Montelepre e dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato anche la frazione di Borgetto, finalizzato alla prevenzione delle illegalità diffuse.

Nell’ambito dei controlli inerenti alla verifica del rispetto delle norme comportamentali del Codice della Strada, sono state complessivamente controllati 34 veicoli e 46 persone elevando cinque sanzioni per un importo complessivo di circa 2000 euro.

In altra attività, i militari della Stazione di Borgetto unitamente ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo coadiuvati dal personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario A.S.P. di Palermo, hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato al controllo di più allevamenti di ovini e bovini.

In due allevamenti ispezionati, gestiti rispettivamente da un 45enne e un 48enne del luogo, sono state riscontrate irregolarità inerenti ai marchi di registrazione e identificazione di vari capi di bestiame, motivo per il quale, entrambi gli allevatori, sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 3.000,00 euro circa.

Oltre alla sanzione pecuniaria è stato disposto anche il blocco dei movimenti in ingresso e uscita di 29 bovini e 59 ovini perché dieci di questi, sono risultati privi d’identificazione e registrazione.

Le attività di controllo continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane, con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa che, incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai molti onesti cittadini.