Borgo Nuovo: furto di energia – intera palazzina allacciata abusivamente 

I Carabinieri della Stazione di Borgo Nuovo nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà 5 palermitani tra cui 4 donne di età compresa tra i 27 ed i 54 anni, accusati di furto aggravato di energia elettrica.

I militari coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in largo delle Petralie dove hanno accertato che gli occupanti di un’intera palazzina, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica.

Una volta all’interno delle cinque unità abitative, i militari hanno verificato che nonostante l’iniziale disattivazione del misuratore di energia, di fatto l’erogazione della corrente elettrica non veniva disattivata e, l’intervento dei tecnici specializzati, ha permesso di individuare in assenza di un regolare contratto, la fruizione di energia mediante un collegamento diretto alla rete di E-distribuzione.

Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai molti cittadini onesti del quartiere.