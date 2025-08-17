Borgonzoni: “Ci lascia un uomo che ha saputo reinventare mille volte la televisione e il modo di comunicare.”

“Con la scomparsa di Pippo Baudo se ne va un pezzo della nostra storia televisiva. È stato un protagonista assoluto del piccolo schermo, capace con eleganza, ironia e intelligenza di accompagnare generazioni di italiani, entrando nelle loro case e nei loro cuori.

La sua voce e la sua presenza hanno segnato decenni di televisione, innovando linguaggi e format, facendo crescere e scoprendo generazioni di artisti.

Oggi non ricordiamo soltanto un grande conduttore, ma un uomo che ha reso la televisione italiana più vicina alla gente.

Alla famiglia e a tutti coloro che lo amavano, il mio più sincero cordoglio.”

Com. Stam.