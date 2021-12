Borsa di studio Gioacchino Lamia, ieri la consegna alla dottoressa Floriana Ferro

E’ stata assegnata a Floriana Ferro, giovane medico alcamese laureatasi a pieni voti alla facoltà di medicina dell’Ateneo di Palermo lo scorso luglio, la borsa di studio intitolata al dottore Gioacchino Lamia.

La cerimonia di consegna si è tenuta ieri pomeriggio nella sede dell’Ordine dei medici di Trapani, alla presenza della signora Rosalba, moglie dello scomparso dottore Lamia, e del figlio Antonino. A fare gli onori di casa il dottore Paolo Buffa.

“E’ un onore per me ricevere questo riconoscimento – ha detto visibilmente emozionata Floriana Ferro -. Investirò questa somma per completare la mia formazione”. Ed in realtà la dottoressa Ferro si è già trasferita in Sardegna per la specializzazione in neuropsichiatria infantile all’ospedale di Sassari.

Il dottore Lamia, anestesista e rianimatore in servizio presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala è scomparso improvvisamente il 3 luglio del 2020 all’età di 63 anni. La borsa di studio voluta dalla moglie, la signora Rosalba Abate e dal figlio Antonino verrà assegnata con cadenza annuale ad un giovane laureato in medicina della provincia di Trapani, in regola con gli esami all’Ateneo palermitano e con un profitto alto.

“Con questa borsa di studio vogliamo tenere viva la memoria di un uomo che ha speso la sua intera esistenza per la scienza e per la medicina – spiega la signora Rosalba -. Gioacchino ci ha lasciato all’improvviso e io e mio figlio vogliamo ricordarlo in questa maniera, aiutando i giovani e meritevoli studenti in medicina a raggiungere più in fretta i loro obiettivi”.

Com. Stam.