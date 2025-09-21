Borse di studio negli USA col sostegno della Commissione Fulbright Scadenza ravvicinata 

Partecipare al concorso FULBRIGHT Foreign Language Teaching Assistant Program – FLTA Program – è una opportunità rivolta a chi si sia laureato/a di recente (early career) in discipline umanistiche e scienze sociali e sia provvisto/a di uno spiccato interesse per la lingua e la cultura statunitense.

Ai/alle candidati/e selezionati/e saranno assegnate borse di studio per soggiorni di assistentato all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso college ed università statunitensi per l’a.a. 2026/2027.

Per aderire è necessario avere, in particolare:

residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione della domanda e durante tutta la procedura di “placement”.

Titolo di laurea triennale, conseguito in Italia nei tre anni antecedenti la scadenza del concorso.

Ottima conoscenza della lingua inglese certificata da Toefl o Ielts.

La borsa di studio prevede maintenance allowance di 5,400 dollari corrisposto dalla Commissione Fulbright per le spese di un soggiorno di nove mesi, stipendio mensile di 500-600 dollari ed altro ancora.

Il termine per inviare le candidature è il 29 settembre 2025. Clicca qui per saperne di più

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani