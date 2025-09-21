Notizie

Borse di studio negli USA col sostegno della Commissione Fulbright Scadenza ravvicinata 

Partecipare al concorso FULBRIGHT Foreign Language Teaching Assistant Program  – FLTA Program – è una opportunità rivolta a chi si sia laureato/a di recente (early career) in discipline umanistiche e scienze sociali e sia provvisto/a di uno spiccato interesse per la lingua e la cultura statunitense.

Ai/alle candidati/e selezionati/e saranno assegnate  borse di studio per soggiorni di assistentato all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso college ed università statunitensi per l’a.a. 2026/2027.

Per aderire  è necessario avere, in particolare:

  • residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo al momento della presentazione della domanda e durante tutta la procedura di “placement”.
  • Titolo di laurea triennale, conseguito in Italia nei tre anni antecedenti la scadenza del concorso.
  • Ottima conoscenza della lingua inglese certificata da Toefl o Ielts.

La borsa di studio prevede maintenance allowance di  5,400 dollari corrisposto dalla Commissione Fulbright  per le spese di un soggiorno di nove mesi, stipendio mensile di 500-600 dollari  ed altro ancora.

Il termine per inviare le candidature è il 29 settembre 2025Clicca qui per saperne di più

