È ONLINE IL BANDO 2022-2024 per frequentare i 18 collegi UWC in 4 continenti BORSE DI STUDIO PER STUDENTI E STUDENTESSE UNITED WORLD COLLEGES (UWC): CI SI PUÒ CANDIDARE SINO AL 1 NOVEMBRE 2021 PER STUDIARE INSIEME A COETANEI/E PROVENIENTI DA OLTRE 80 PAESI

La frequenza al collegio è coperta da un sistema di borse di studio per gli studenti e le studentesse più meritevoli. Borse aggiuntive sono disponibili, grazie a leggi regionali o a Fondazioni private in: Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e Trentino

Nel biennio 20-22 oltre l’80% degli studenti ha beneficiato di una borsa di studio completa o parziale

Milano, 11 ottobre 2021 – Gli UWC sono talvolta alla ribalta mediatica per la frequentazione da parte di studentesse appartenenti a famiglie reali europee. Non per questo, tuttavia, il modello educativo dei Collegi del Mondo Unito è sinonimo di esclusività. Al contrario, l’obiettivo di queste scuole è sviluppare il pensiero critico e la capacità di generare il cambiamento per un mondo migliore, più inclusivo e sostenibile da parte di ragazzi brillanti e idealisti, ma anche fortemente orientati alle azioni concrete. E gli UWC stimolano in loro l’attitudine coltivano le competenze per farlo, e il sistema di borse studio mira proprio a offrire questa opportunità a qualsiasi studente abbia le capacità per coglierla.

Fino al 1° novembre vi è un’opportunità unica per gli studenti e le studentesse del terzo anno delle superiori per frequentare il biennio finale in uno dei 18 Collegi del Mondo Unito. Appartenente a un network distribuito sui 4 continenti di scuole d’eccellenza, note con l’acronimo inglese UWC (United World Colleges), questo corso di studi offre un titolo prestigioso e riconosciuto in tutto il mondo (IB Diploma), alla portata di coloro che supereranno la selezione iniziale, per la quale è possibile candidarsi online entro il 1° novembre. La frequenza al collegio è coperta da un sistema di borse di studio e in alcune regioni c’è una maggiore possibilità per gli studenti e studentesse più meritevoli grazie a leggi regionali o al contributo di Fondazioni private. Per il biennio 2022-2024 tale possibilità riguarda Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e Trentino.

Che cosa vuol dire frequentare questa realtà? Al Collegio del Mondo Unito di Duino (TS) per esempio, per un biennio circa 200 ragazzi e ragazze dai 16 ai 19 anni, provenienti da oltre 70 paesi mondo, studiano insieme al mattino e svolgono attività sportive, creative e di volontariato al pomeriggio combinando anche momenti conviviali con i docenti che fanno da tutor a piccoli gruppi di studenti: sono queste le caratteristiche principali di un’esperienza di formazione senza eguali che si svolge, tra l’altro, in lingua inglese. Il Collegio del Mondo Unito di Duino è stato riconosciuto da Ashoka, la più grande rete internazionale di innovatori sociali, tra le Changemaker Schools, cioè tra i protagonisti attivi del cambiamento educativo e sociale.

La caratteristica principale dei 18 collegi è quella di declinare, ciascuno a modo proprio e in sintonia con la cultura locale e nazionale del Paese che li ospita, i valori comuni di tutto il movimento UWC:

Comprensione internazionale e interculturale

Valorizzazione delle differenze

Senso di responsabilità e di integrità personali

Empatia e servizio per la comunità

Rispetto per l’ambiente

Slancio idealista

Disponibilità a mettersi in gioco

Capacità di leadership attraverso l’iniziativa e l’esempio personale.



Info e bando sul sito di Uwc Italia all’indirizzo: https://www.it.uwc.org/selezioni/bando-di-concorso

Il 15 ottobre alle ore 17,30, inoltre, è in programma una diretta su zoom per la presentazione dell’iniziativa

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93468972112 Meeting ID: 934 6897 2112

CHI PUÒ PARTECIPARE ALLE SELEZIONI

Possono candidarsi studenti e studentesse nati tra il 01.09.2004 e il 31.08.2006 che frequentano almeno il terzo anno delle scuole superiori, determinati a fare un’esperienza biennale in una delle 18 realtà accademiche del network UWC presenti in tutto il mondo (dalla Cina agli USA al cuore dell’Europa).

CRITERI DI AMMISSIONE

L’ammissione ai collegi avviene esclusivamente per merito sulla base del potenziale di ogni candidato dopo una preselezione regionale e una selezione nazionale. Grazie ad una preparazione che affianca alla parte accademica il coinvolgimento in servizi di volontariato, attività creative e sportive, gli studenti e le studentesse conseguono il Diploma di Bacellierato Internazionale (IB) e hanno la possibilità di proseguire gli studi anche nelle più prestigiose università di tutto il mondo.

Il Movimento UWC offre un programma educativo che orienta i giovani all’azione e al cambiamento, sviluppando collaborazioni che sono in grado di portare benefici sia al corpo studentesco, sia alle comunità che ospitano le scuole. A tale scopo riceve il sostegno di governi, fondazioni, filantropi, aziende, ex studenti, genitori e privati cittadini che desiderano sostenere questa realtà, nel contempo innovativa e dalle solide basi pedagogiche. I fondi erogati da questi donatori coprono il sistema di borse di studio UWC.

SCADENZA DEL BANDO

È possibile inviare le candidature sino al 1° novembre 2021. Per il biennio 2021-2023 sono stati selezionati oltre 30 ragazzi e ragazze che si accingono a fare questa incredibile esperienza formativa in uno dei 18 collegi UWC nel mondo: dalla Germania, agli Usa, dalla Costa Rica alla Cina, solo per citare qualche sede. In base ai finanziamenti disponibili, saranno erogate delle borse di studio, totali o parziali, per gli studenti meritevoli che riusciranno a superare il percorso di selezioni gestito dalla Commissione Nazionale italiana per i Collegi del Mondo Unito (UWC Italia). In Italia è presente il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. di Duino (Trieste), il primo a sorgere in un paese non anglofono, dove ogni anno giungono quasi 200 ragazzi provenienti da circa 80 paesi.

In oltre 50 anni di attività il Movimento UWC ha creato una rete di oltre 60.000 ex allievi. Per maggiori dettagli sul bando di concorso, sulle modalità di selezione e sui criteri di valutazione visitare il seguente link: https://www.it.uwc.org/selezioni/bando-di-concorso

Ulteriori informazioni sul Collegio del Mondo Unito sono, inoltre, disponibili sui siti di UWC International www.uwc.org e su quello del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS www.uwcad.it