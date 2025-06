“BORUTO: NARUTO THE MOVIE” al cinema come evento speciale solo dal 23 al 25 giugno

Dal 23 al 25 giugno arriva per la prima volta nelle sale italiane (elenco a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 29 maggio) BORUTO: NARUTO THE MOVIE, il film scritto da Masashi Kishimoto (autore del manga di Naruto) assieme ad Ukyo Kodachi, diretto da Hiroyuki Yamashita e uscito nei cinema giapponesi nel 2015.

Il protagonista è Boruto, un ragazzo che non ha lo stesso sogno del padre: non desidera infatti diventare Hokage, ma diventare un forte ninja per poter proteggere il villaggio. Boruto è un personaggio più contemporaneo, meno idealista (pur avendo nobili intenti, non disdegna scorciatoie e mezzi sleale per perseguire il suo scopo) e più disilluso, tanto da rappresentare una rottura con l’eroe classico e segnare un passaggio importante per tutti coloro che sono cresciuti con Naruto.

Sono passati alcuni anni dalla fine della guerra dei Ninja. Naruto Uzumaki ora è il settimo Hokage del Villaggio della Foglia e spesso le responsabilità per il villaggio lo portano a trascurare la famiglia. Questo gli crea molti attriti soprattutto con il figlio maggiore, Boruto, che lo accusa di trascurare la famiglia per i suoi impegni burocratici e quindi decide di farsi allenare dal suo storico rivale, e migliore amico, Sasuke. Gli esami dei Chunin sono alle porte e Boruto è fermamente intenzionato a mettersi in mostra. All’esame partecipano tanti giovani ninja, tra cui Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura, Shikadai Nara, figlio di Shikamaru, e il misterioso Mitsuki, compagno di squadra di Boruto. La via degli Shinobi sarà messa nuovamente in discussione, e una nuova minaccia incomberà sul villaggio…

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios. L’appuntamento di BORUTO: NARUTO THE MOVIE è distribuito in collaborazione con Yamato Video, con i media partner Radio DEEJAY media partner Cultura POP, MYmovies, ANiME GENERATION.

BORUTO: NARUTO THE MOVIE.

REGIA

Hiroyuki Yamashita

SOGGETTO

Masashi Kishimoto

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY

Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi

STORYBOARD

Hiroyuki Yamashita, Norio Matsumoto, Tsuneo Kobayashi, Yoriyasu Kogawa, Yuzo Sato, Masaaki Endo, Naoki Kobayashi, Shingo Tamaki

MUSICHE

-yaiba-, Yasuharu Takanashi

DIALOGHI

Andrea Rotolo

DIRETTORE DEL DOPPIAGGIO

Max Di Benedetto

CAST INTL

Yuko Sanpei, Junko Takeuchi, Cocoro Kikuchi, Chie Nakamura, Noriaki Sugyama, Daisuke Namikawa

CAST ITALIANO

Leonardo Graziano, Sebastiano Tamburrini, Emanuela Pacotto, Alessandro Rigotti, Giulia Bersani, Maurizio Merluzzo, Andrea Colombo Giardinelli

Durata 95 minuti, Anno 2015

Com. Stam. + foto