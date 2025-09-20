Botte ai genitori: i Carabinieri allontanano un 50enne dalla casa familiare

Novi Ligure – Un passato di espedienti e reati, una strada persa e difficilmente ritrovabile, fino al 2023, quanto rientra a casa dei genitori, che gli offrono l’opportunità di ricominciare.

Ma ancora una volta sono intemperanze e violenze a prendere il sopravvento. Gli anziani genitori diventano vittime dei frequenti scatti d’ira del figlio, talvolta addirittura feroci, quando il padre e la madre gli negano denaro. Quando la sopportazione lascia spazio alla paura, i genitori dell’uomo prendono il coraggio di denunciare, due volte, ormai seriamente preoccupati per la propria incolumità. Ma la situazione non migliora, anzi, si aggrava. L’apice delle brutalità nel corso dell’ultimo mese, in molteplici circostanze, con violenze fisiche che necessitano di cure sanitarie al Pronto Soccorso.

I Carabinieri chiedono alla Procura di Alessandria un provvedimento atto a garantire l’incolumità degli anziani coniugi, prontamente condiviso dall’Autorità Giudiziaria, che dispone l’allontanamento del 50enne dalla casa dei genitori, nei confronti dei quali non potrà neppure avvicinarsi.

Nel frattempo, proseguono le attività dei Carabinieri novesi per circostanziare ulteriormente il quadro investigativo e le responsabilità dell’uomo, con il prioritario interesse di garantire la salvaguardia delle anziane e incolpevoli vittime.