BRADO: il nuovo film di Kim Rossi Stuart in anteprima assoluta  a KUM! Festival (La Mole, Ancona 14-16 ottobre)

Evento d’eccezione in programma a KUM! Festival (Ancona, 14-16 ottobre), la manifestazione diretta da Massimo Recalcati e dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche, che sabato 15 ottobre alle ore 21.30 ospiterà l’anteprima di Brado, il nuovo film scritto e diretto da Kim Rossi Stuart, in uscita nelle sale dal 20 ottobre. Anche il cinema diventa occasione per riflettere e interrogarsi sul tema dell’edizione 2022: il fine vita.

Kim Rossi Stuart presenta un film la cui storia non cessa di muoversi tra le due coordinate della paternità celeste e della paternità terrena. Come il Dio biblico ci mette di fronte alle gioie e alle asprezze della vita, così un padre deve necessariamente preparare il figlio ad affrontare la vita e la morte, la forza e la debolezza. Dopo la proiezione, in un dialogo stimolante con il direttore Massimo Recalcati, l’artista approfondirà i temi della pellicola e risponderà a una domanda: bisogna domare la vita o lasciarsi domare?

Sinossi: un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l’amore e la vicinanza che avevano perduto.

Kim Rossi Stuart comincia giovanissimo come attore ed è diretto da grandi registi sia al cinema che in tv. È impegnato anche a teatro. Nel 2005 esordisce alla regia con il film Anche libero va bene, di cui è anche sceneggiatore e interprete. Il film, presentato al Festival di Cannes, ottiene ottimi riscontri di critica e pubblico e numerosi premi tra cui il David di Donatello come miglior regista esordiente. Nel 2016 esce Tommaso, suo secondo film. Nel 2019 esordisce anche nel mondo letterario con Le guarigioni. Il libro è una raccolta di racconti, il primo dei quali ha ispirato Brado, sua terza opera da regista e sceneggiatore dove interpreta il ruolo di Renato.

In calendario nelle tre giornate di festival, 42 incontri che coinvolgono 57 relatori, specialisti della clinica, psicoanalisti e medici, ma anche filosofi, storici, scrittori e artisti in un dialogo costruttivo e polifonico sulla cura di sé, dell’altro e del mondo fragile e ferito che abitiamo.

KUM! è organizzato dal Comune di Ancona e dal Fondo Mole Vanvitelliana, e la cura di Jonas Ancona per le attività sul territorio.

Informazioni e programma:www.kumfestival.it

L’evento inaugurale con Francesca Mannocchi è gratuito, così come gli eventi Psicologia da Tè e Aperipsì. I biglietti per tutti gli altri eventi si possono acquistare dal sitowww.kumfestival.it. Proiezione Brado 8€, in prevendita 9€.

