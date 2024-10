Brig. CA.Q.S. Gennaro Buonincontro

Oggi il Comando Provinciale di Palermo si è riunito per onorare un uomo che ha dedicato quarant’anni della sua vita al servizio del nostro Paese e alla tutela della giustizia e della sicurezza pubblica.

Il suo nome, Gennaro Buonincontro, è sinonimo di integrità, professionalità e spirito di sacrificio. In questi quattro decenni, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Buonincontro ha svolto il suo incarico con profonda dedizione, diventando un pilastro del Comando Provinciale e un esempio per i colleghi e per la comunità. Ha affrontato con coraggio e determinazione momenti difficili, distinguendosi per il suo impegno e la sua capacità.

“Il suo lavoro, frutto di un amore profondo per il servizio, ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Comando. Oggi, con affetto e rispetto, salutiamo un Carabiniere che non ha mai esitato nel suo compito di proteggere e servire. Grazie, Gennaro, la tua dedizione e il tuo esempio continueranno a ispirare tutti noi. Ti auguriamo un meritato riposo e tutta la felicità possibile per questa nuova fase della Tua vita.” . Queste le parole del Maggiore Massimiliano Agueci ultimo Comandante del Brigadiere Buonincontro.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1986 al Brigadiere Buonincontro è stata conferita la Medaglia di bronzo al Valore Militare, con la seguente motivazione :

Buonincontro Gennaro, nato ad Ercolano (Napoli) il 29 ottobre 1964, Carabiniere della Legione Carabinieri di Palermo. – Giovanissimo Carabiniere in servizio a stazione distaccata, interveniva in ausilio di commilitoni, uno dei quali mortalmente ferito dagli autori di rapina ai danni di ufficio postale. Avvedutosi che quattro malviventi stavano fuggendo a bordo di autovettura, benché in condizioni sfavorevoli, li affrontava con pronto intuito, oculata scelta di tempo e sereno sprezzo del pericolo, ferendone due con alcune raffiche dell’arma in dotazione esplose all’indirizzo dell’automezzo. Dalla decisa, tempestiva ed adeguata azione derivava il felice esito delle successive indagini, conclusesi con l’arresto dell’intera banda ed il recupero della refurtiva.

Isola delle Femmine (Palermo),