Briselli rompe il ghiaccio a Vallelunga

Il pilota di Castelnovo ne’ Monti paga dazio, affrontando la prima dell’Italiano GT Sprint in solitaria, con una dea bendata non del tutto amica.

Colorno (PR) – Era chiaro dalla vigilia che la scelta di affrontare la prima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in solitaria, confrontandosi con avversari che si presentavano al via in coppia, avrebbe reso la vita particolarmente dura a Victor Briselli.

Il pilota di Castelnovo ne’ Monti, da sempre amante delle sfide, ha accettato di buon grado lo scenario che si trovava davanti, cercando di prendere le misure alla Ferrari 488 Challenge Evo, messa a disposizione da Pinetti Motorsport, nella prima sessione di libere del Venerdì.

A complicargli la vita un forte acquazzone, scatenatosi durante il secondo turno di libere, che bloccava i lavori di messa a punto dopo pochi giri dall’apertura della pit lane.

“Non avendo affrontato il tradizionale test che precede il weekend di gara avevamo bisogno di lavorare nelle libere” – racconta Andrea Belicchi (coach Pinetti Motorsport) – “ma, dopo aver tolto un po’ di ruggine nel primo turno, non siamo riusciti a completare il nostro programma per via di un temporale che, dopo quattro o cinque giri, ha di fatto bloccato la sessione per tutti.”

Le due qualifiche del Sabato diventavano quindi una sorta di proseguimento della giornata precedente con il pilota del team di Colorno che chiudeva nelle retrovie, penalizzato ulteriormente da una toccata che lo ha visto sfortunato ed incolpevole protagonista.

“Il primo turno di qualifica è servito per prendere confidenza” – aggiunge Belicchi – “ma il secondo non è andato bene perchè Victor, dopo aver scaldato le gomme, è stato toccato da un altro concorrente. Briselli ha lasciato strada regolarmente mentre chi lo seguiva, sbagliando una staccata, è arrivato lungo e lo ha centrato in pieno, danneggiando braccetti e sospensioni.”

Costretti agli straordinari i meccanici della squadra corse parmense si rimboccavano le maniche, puntando a mettere in griglia la rossa di Maranello con la consapevolezza di dover affrontare due gare in sofferenza, non avendo potuto regolare al meglio il setup.

Con tanta determinazione Briselli si lanciava in solitaria le due gare, faticando per il sole e per il caldo sopportati in oltre cinquanta minuti di durata, senza mai avere una sosta per rifiatare.

Il dodicesimo di classe GTC2A ed il ventinovesimo assoluto di gara 1 vanno considerati nell’ottica di chilometri preziosi messi da parte per fare esperienza, così come il decimo di classe ed il ventisettesimo nella generale di gara 2, corsa in una Domenica in piena crescita.

“Affrontare due gare di quasi un’ora da solo è stato notevole” – conclude Belicchi – “quindi non possiamo che fare i nostri complimenti a Victor. L’episodio della seconda qualifica ha costretto il team ai lavori forzati, riuscendo a ripristinare la vettura venticinque minuti prima del via di gara 1. Non c’era più tempo per dedicarsi all’assetto così Briselli ha dovuto correre con una vettura imperfetta nella prima gara mentre nella seconda si sono visti miglioramenti importanti.”

Pinetti Motorsport immagine a cura di ACI Sport,

Com. Stam. + foto