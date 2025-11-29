“Brolo (ME): ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa eseguita dai Carabinieri nei confronti di un 63enne per atti persecutori”

Nella mattinata odierna, a Brolo (ME) i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa emessa dal Gip di Patti, dott.ssa Eleonora VONA –

su richiesta della Procura della Repubblica di Patti (ME) – nei confronti di un 63enne di Capo d’Orlando, ritenuto gravemente indiziato di “atti persecutori” commessi, dal dicembre 2024 ad oggi nei confronti dell’ex compagna.

In particolare, le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti hanno consentito di accertare che l’uomo – non accettando l’interruzione della relazione sentimentale con la denunciante – in più occasioni, l’ha molestata e minacciata, anche di morte, al punto tale da cagionare nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, unitamente ad un fondato timore per la propria incolumità.

Inoltre, il quadro indiziario è risultato ulteriormente aggravato dal fatto il 63enne avrebbe tempestato la donna di telefonate e messaggi, monitorando inoltre gli spostamenti della stessa anche mediante l’accesso a filmati di telecamere di videosorveglianza delle quali aveva la disponibilità per ragioni lavorative.

Le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, in particolare l’acquisizione di informazioni rese dalla parte dalla denunciante e da persone informate sui fatti, l’analisi della messaggistica intercorsa tra le parti e i dati emersi dai tabulati telefonici, hanno consentito di acquisire elementi di gravità indiziaria tali da ottenere dal Gip la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rivelarsi necessario, anche a favore dell’indagato.