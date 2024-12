Bronte – Leader anche in cyber sicurezza. Il Comune, infatti, fra i primi in Sicilia ad aver alzato il livello di protezione dei propri sistemi informatici contro le minacce digitali.

Nuovi computer, ma soprattutto firewall di ultima generazione proteggono i dati dei cittadini da intrusioni e possibili attacchi.

“Ho dovuto prendere atto – spiega il sindaco Pino Firrarello – come la sicurezza informatica sia al giorno d’oggi fondamentale. Del resto ormai è la legge che giustamente chiede, di rafforzare la sicurezza dei dati. Per adesso lo chiede solo ai Comuni più grandi, ma prima o poi tutti dovranno adeguarsi. Il 17 luglio 2024, infatti, è entrata in vigore la legge 28 giugno 2024, n. 90, la legge cyber italiana. Questa legge contiene – continua – disposizioni in materia di rafforzamento della cyber sicurezza nazionale e di reati informatici. Il legislatore, in pratica, modificando ed integrando disposizioni già esistenti, ha inteso rafforzare le misure di sicurezza dei sistemi informatici pubblici. Noi ci siamo fatti trovare pronti.

Certo – conclude – la sicurezza assoluta non esiste perché gli hacker sono sempre all’avanguardia, ma stiamo facendo tutto il possibile per ridurre le vulnerabilità e garantire un ambiente digitale protetto per i cittadini e i dipendenti dell’Ente”.

“Abbiamo reso più sicuri i nostri archivi informatici prima facile preda dei criminali informatici. – spiega l’assessore alla digitalizzazione, dott.ssa Angelica Prestianni – Essenzialmente, assieme ad interventi tecnici e organizzativi a 360 gradi, stiamo trasformando l’Ente in una struttura preparata ad affrontare le crescenti minacce del cyberspazio.

Tra le prime azioni messe in campo, oltre al rinnovo del parco tecnologico ed all’acquisto di nuovi computer capaci di supportare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, grazie all’adesione all’accordo quadro Consip “Cybersecurity 2”, i computer sono stati dotati di soluzioni antivirus e antimalware all’avanguardia, acquistate a prezzi significativamente ridotti rispetto al mercato.

Parallelamente, – continua l’assessore – è stato innalzato il livello di protezione delle reti interne grazie all’installazione di firewall di ultima generazione e di apparati di rete capaci di segregare il traffico in base alla tipologia. Questi strumenti non solo migliorano la sicurezza, ma permettono di prevenire intrusioni e limitare i danni in caso di attacchi. Ringrazio – conclude l’assessore Prestianni – il dott. Salvatore Gerbino e tutto l’Ufficio Ced per aver messo in atto le attività”.

Ma non solo. Il Comune ha effettuato convenzioni ed effettuato formazione del personale.

Grazie alla piattaforma di formazione Syllabus promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i dipendenti comunali, infatti, stanno partecipando a corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale. Questo programma non solo accresce le competenze tecnologiche, ma migliora anche la consapevolezza sui comportamenti da adottare per evitare rischi informatici.

